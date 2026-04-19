ADAC Eifel Rallye Festival 2026 junta lendas do Grupo B e homenageia Stig Blomqvist

Evento decorre de 23 a 25 de julho e promete uma das maiores concentrações de carros históricos de ralis na Europa

O ADAC Eifel Rallye Festival regressa de 23 a 25 de julho de 2026 a Daun, na região de Vulkaneifel, com mais de 160 viaturas originais ou fielmente recriadas de mais de seis décadas da história dos ralis, numa edição que terá como destaques uma inédita concentração de modelos do Grupo B, uma homenagem aos 80 anos de Stig Blomqvist e uma parada evocativa dos Talbot Sunbeam Lotus campeões do mundo em 1981.

A organização, a cargo do MSC Daun, volta a apostar num formato que combina exposição estática na Rallye-Meile, sessões públicas com pilotos e equipas e demonstrações em estrada na Vulkaneifel, com arranque oficial marcado para quinta-feira, 23 de julho, no chamado “Daun-Town-Day”.

Grupo B concentra atenções

A principal imagem de marca da edição de 2026 será a presença simultânea de alguns dos mais emblemáticos carros do Grupo B, quarenta anos depois da proibição da categoria.

Segundo a organização, esta será uma reunião rara — possivelmente sem precedentes — de modelos como Nissan 240RS, Toyota Celica Twin Cam Turbo, Opel Manta 400, Porsche 911 SCRS, Audi Quattro nas variantes A2, S1 E2 e Sport Quattro, Renault 5 Turbo e Maxi Turbo, Peugeot 205 Turbo 16 e Turbo 16 E2, Lancia Delta S4, MG Metro 6R4, Ford RS200 e Citroën BX4TC.

Reinhard Klein, responsável da Slowly Sideways, sublinhou o caráter excecional da iniciativa: “A composição desta seleção do Grupo B, no mesmo local e ao mesmo tempo, é algo único.”

Blomqvist terá homenagem antecipada aos 80 anos

Outro dos momentos centrais do festival será a celebração antecipada do 80.º aniversário de Stig Blomqvist, campeão do mundo de 1984 e presença habitual em Daun desde 2012.

O piloto sueco deverá liderar, ao lado de Lothar Bökamp, uma parada com vários carros que marcou ao longo da carreira, numa evocação de um percurso iniciado em 1964 e que incluiu 11 vitórias em 122 provas do Campeonato do Mundo de Ralis entre 1973 e 2006.

A homenagem ganha particular simbolismo num evento que se tem afirmado como ponto de encontro entre a memória viva dos ralis e o património técnico da disciplina.

Talbot Sunbeam Lotus volta ao centro da narrativa

A edição de 2026 assinalará também os 45 anos do título mundial de construtores conquistado pela Talbot em 1981.

Para marcar a efeméride, Daun receberá uma parada com três Talbot Sunbeam Lotus desse ano histórico, numa referência direta à campanha em que contribuíram equipas como Guy Fréquelin/Jean Todt, Henri Toivonen/Fred Gallagher e Stig Blomqvist/Björn Cederberg.

Programa arranca na quinta-feira

A abertura do festival está agendada para quinta-feira, 23 de julho, com a inspeção técnica pública a partir das 14h30 na Rallye-Meile, seguida de sessão de autógrafos às 18h30 e de um Welcome-Abend com cinema ao ar livre a partir das 20h30.

Na sexta-feira, 24 de julho, as demonstrações em estrada começam às 09h38 em Kelberger Land 1, prosseguem à tarde com Kelberger Land 2 e Hochkelberg 1, e encerram com Hochkelberg 2, já parcialmente disputada de noite.

No sábado, 25 de julho, a ação decorre entre as 09h38 e as 16h00 nas classificativas de demonstração da Vulkaneifel, enquanto a Rallye-Meile em Daun continuará a concentrar atividades paralelas antes da festa final, marcada para as 19h30.

Museu vivo sobre rodas

A amplitude da lista de carros inscritos confirma a vocação do evento como grande museu vivo dos ralis europeus. A gama anunciada estende-se de um Austin Healey 3000 de 1961 até ao atual Toyota GR Yaris Rally2, ilustrando a evolução técnica e estética da modalidade ao longo de mais de 60 anos.