ACOR, Associação dos Clubes Organizadores de Ralis: o Porquê das coisas (vídeo) | AutoSport

O AutoSport conversou com seis representantes da ACOR, Associação dos Clubes Organizadores de Ralis e foi conhecer melhor tudo o que significa organizar provas de ralis em Portugal. Quisemos saber qual é a visão da ACOR em relação aos valores das inscrições em ralis em Portugal, CPR, Start, Promo, o que pensa a ACOR dos novos campeonatos Promo e Start, criados pela FPAK, a forma como têm vindo a ser delineados os calendários dos campeonatos, como se processa tudo o que é externos às organizações, polícia, bombeiros, etc. Falou-se também da promoção das provas, das relações com a FPAK, bem como as principais dificuldades dos clubes num.

Estiveram presentes Armando Fidalgo (presidente da ACOR), António Faria (Targa Clube), Carlos Cruz (Demoporto), Joaquim José Neves (Gondomar Automóvel Sport), José Manuel Afonso (Clube Automóvel do Algarve), Vitor Silva (Clube Automóvel do Centro). Foram convidados pela ACOR mais associados, que não puderam marcar presença. Veja o vídeo.