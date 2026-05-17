Acidentes marcam Rali de São Vicente, envolvidos em observação

O Rali de São Vicente foi marcado por dois acidentes significativos, que levaram à interrupção da prova.

O primeiro incidente deu-se na Prova Especial de Classificação (PEC) 3, onde Rui Jorge Fernandes sofreu um forte embate frontal com o seu Skoda Fabia Rally2 Evo. A equipa foi prontamente socorrida e transportada para o hospital. O piloto já recebeu alta, contudo, o copiloto João Pedro Freitas permanece em observação até à próxima segunda-feira.

O acidente mais grave, no entanto, registou-se na PEC 7 e envolveu a dupla Emanuel Martins e Cristiano Freitas, que competiam num Renault Clio Rally4. A viatura saiu da estrada e capotou várias vezes, terminando numa ravina de difícil acesso. A classificativa foi imediatamente interrompida, mas as operações de socorro demoraram consideravelmente devido à complexidade do terreno para aceder à equipa. Apesar das dificuldades, a dupla foi estabilizada no local. A configuração do terreno exigiu a intervenção de um helicóptero para a evacuação, o que, por sua vez, inviabilizou a realização da PEC 10, que se disputava no mesmo traçado.

Os membros da equipa encontram-se hospitalizados, mas, felizmente, fora de perigo. Através das redes sociais, a dupla partilhou: “Infelizmente, o nosso Rali de São Vicente terminou da pior forma possível. Na PEC 7, fomos protagonistas de uma aparatosa saída de estrada. O forte impacto causou danos graves na viatura e na equipa. Após o processo de resgate complexo que demorou cerca de duas horas, fomos encaminhados para o hospital, onde permanecemos em observação. Garantimos a todos os familiares, amigos e patrocinadores que estamos fora de perigo e agradecemos a vossa preocupação. Prometemos trazer novas informações assim que o diagnóstico médico estiver atualizado.”

Foto: Reprodução Ecrã Facebook / Zé Andrade