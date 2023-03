Acidente no Rali das Camélias, 5 feridos | AutoSport

Um despiste da dupla do Mitsubishi Lancer Evo VI #41, Pedro Afonso/Bruno Neves, no cruzamento da Lagoa Azul com o início da Peninha resultou em cinco feridos, dois deles mais graves. A prova foi interrompida, não se tendo realizado a segunda passagem pelo troço, prevista para cerca de hora e meia depois da primeira especial.

Tal como já sucede desde 2018, o cruzamento, sempre que o rali lá passou neste sentido, e tal como muitas vezes sucedeu no Rali de Portugal Histórico, é sempre uma zona em que se junta muita gente e este ano não foi exceção, ainda por cima tendo-se realizado à noite e com duas passagens previstas. Foram colocadas grades no interior da curva, para impedir cortes tão grandes, como se viu no passado, mas ainda assim é sempre uma zona que, com a terra depois de uma zona rápida de asfalto, é sempre difícil, tendo havido antes do acidente piões e momentos mais quentes.

O Mitsubishi Lancer Evo VI #41 chegou muito depressa, e aquela velocidade a curvar na terra, o despiste foi inevitável, e infelizmente, existia demasiada gente mal colocada, ainda que atrás da fita delimitadora. O embate foi forte, e resultou em cinco feridos. Havia bombeiros e ambulância no local, o socorro foi pronto, dois dos feridos tiveram de receber cuidados no local. Aparentemente os feridos não são de grande gravidade, mas o susto foi muito grande.

Em termos desportivos e tendo em conta os concorrentes que terminaram a PE1, Rui Madeira/Nuno Rodrigues da Silva (Mitsubishi Mirage) lideram com 1.3s de avanço para Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Mitsubishi Carisma GT) com Gil Antunes/Diogo Correia Dacia Sandero R4) 11s mais atrás. Amanhã estão previstos mais cinco troços.