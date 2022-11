Acidente mortal no Rallye Condroz | AutoSport

Duas pessoas morreram e pelo menos nove ficaram feridas num acidente hoje no Rallye Condroz.

Um concorrente saiu de estrada e atropelou um grupo de pessoas mal colocadas num acidente que ocorreu na cidade belga de Moha, na Valónia, a região sul do país.

Segundo a agência noticiosa belga e os meios de comunicação locais, o incidente ocorreu pouco antes das 15h30. Além das mortes de uma mulher e da sua filha, de dois anos, confirmadas pelo Ministério Público, nove outras pessoas, bem como o piloto e o navegador sofreram lesões com diferentes graus de gravidade, tendo sido levados para o hospital.

Segundo fontes locais, testemunhas disseram à polícia que um grupo de espectadores se encontrava numa área proibida ao público, os Marshall tê-los-ão avisado várias vezes para saírem do local mas ninguém o fez e pouco depois deu-se a tragédia.

Segundo se sabe, os concorrentes tinham um gancho apertado à direita a subir, e depois entravam numa zona muito rápida numa curva muito longa à esquerda, como se vê na foto, com o piloto a perder o controlo do carro cerca de 200 metros depois do gancho.

Conforme se vê na foto que ilustra o artigo, o carro terá saído em frente para a direita, colhendo mais de uma dezena de espectadores.

Naturalmente, devido ao acidente, o evento foi imediatamente interrompido: “Por uma razão ainda não determinada, o carro saiu de estrada e (…) atingiu um grupo de espectadores que se encontravam numa área fora dos limites do público”, disseram os organizadores num comunicado de imprensa.

Infelizmente, mais uma tragédia assola os ralis, sendo uma pena que aparentemente não tenha sido possível levar a que as pessoas mal colocadas saíssem daquele local.

Sabemos que os adeptos portugueses são bons conhecedores dos ralis, e por isso apelamos a quem entende a dinâmica dos ralis, contribua com o seu conhecimento para entender sempre onde é que é arriscado permanecer e ajude, se for o caso, quem de direito, ou informe as pessoas do perigo que correm.

Os acidentes fazem parte dos ralis, mas não é suposto que espectadores sejam envolvidos, pelo que nunca serão demais os cuidados que as organizações possam ter.