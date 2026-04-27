Acidente de Jos Verstappen no Rallye de Wallonie: Piloto e navegador saem ilesos

O Rallye de Wallonie terminou de forma prematura e dramática para Jos Verstappen. Após uma recuperação fulgurante que o levou das profundezas da tabela até aos lugares do pódio, o piloto neerlandês viu as suas ambições ficarem retidas numa árvore durante a manhã de domingo. Num fim de semana marcado por penalizações, uma troca forçada de navegador e uma agressividade competitiva notável, Verstappen faz o balanço de um evento onde a velocidade voltou a ser ensombrada pelo infortúnio mecânico e físico.

O piloto neerlandês Jos Verstappen foi forçado a abandonar o Rallye de Wallonie na manhã de domingo, na sequência de um aparatoso acidente durante a especial de Loyers. O Skoda Fabia RS Rally2 da Sarrazin Motorsport, sofreu danos extensos após embater numa árvore, interrompendo uma das recuperações mais impressionantes da prova belga. Apesar da violência do impacto, que resultou no capotamento da viatura, Jos Verstappen e o navegador Jasper Vermeulen saíram ilesos. O incidente ocorreu numa fase em que o atual campeão belga de ralis tentava consolidar o pódio, após um sábado de intensa recuperação.

O fim de semana de Verstappen começou com contrariedades. Uma penalização de 40 segundos, por excesso de velocidade numa secção de ligação, atirou o piloto para o 17.º lugar da classificação geral logo no sábado. A este revés somaram-se danos sofridos na quarta classificativa, o que obrigou o pai do tetracampeão mundial de F1, Max Verstappen, a encetar um ataque cerrado ao cronómetro.

Com uma condução agressiva, Jos conquistou várias vitórias em troços, no final do primeiro dia, o esforço foi recompensado com a subida ao terceiro lugar da geral, mas infelizmente, a promessa de uma luta pelo triunfo na etapa final foi travada de forma abrupta na especial de Loyers. As imagens do local revelaram um carro severamente danificado, confirmando o fim de semana agridoce para o piloto da Sarrazin Motorsport, que demonstrou ritmo para vencer, mas falhou o objetivo final devido ao erro matinal.