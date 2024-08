A propósito do Audi Quattro Group S RS001, toda a história do Audi 002 Quattro

A propósito da recente apresentação de um protótipo denominado Audi Quattro Group S RS001, construído pela EPS Motorsports – veja aqui os seus vídeos no Youtube.

Dave Rowe, um homem com grande paixão por automóveis em geral, desportos motorizados, em particular, criou a EPS (Electronic Performance Systems) onde constrói, entre outras coisas, réplicas.

Audi Quattro RS001 viu a luz do dia de forma muito ténue, e o que a Audi chegou a desenvolver nos anos 80 foi o Audi 002 Quattro, que nunca competiu, foi para o Museu da marca depois da interdição dos grupos B, mas que após 30 anos, em 2016, saiu finalmente do Museu e fez-se ouvir em Daun, coração do Eifel Rallye.

No ano em que se cumpriram três décadas do final dos Grupos B, um dos carros que supostamente iria ser a evolução dessas máquinas, foi visto pela primeira vez num troço de ralis, ainda que num ritmo que nada teve a ver com o que se esperaria dessas máquinas caso tivessem sido a sequência natural dos Grupos B.

O protótipo de grupo S da Audi tem uma história engraçada, já que devido à sorte de um fotógrafo, que deu com um teste da Audi, que contava com a presença do próprio Roland Gumpert, líder da Audi Sport nos seus tempos áureos dos ralis, toda a gente ficou a saber da existência de um carro que era suposto ser secreto. Terá sido o próprio Ferdinand Piech que autorizou Gumpert a construir secretamente o carro, e isso foi feito numas instalações na Rep. Checa, em Desna.

O carro de teste parecia-se com os Sport Quattro normais, mas tinha motor central e tudo o resto era um protótipo. Tinha o mesmo motor de 5 cilindros do Audi Sport Quattro, mas com 1000 cv. O local do primeiro testes ‘vazou’ e Gumpert voltou a colocar o carro no camião e voltou para casa. Só que encontraram uma estrada e decidiram ‘libertar’ Walter Rohrl.

Reza a história que o alemão foi encontrado pela polícia local, que ouviu o som do motor. Curiosamente, os polícias, eram adeptos de ralis, conheceram-no, e guardaram o segredo em ‘troca’… de um arranque ‘à Rohrl’…

Mas alguém fez uma foto, que foi publicada por todo o lado e Ferdinand Piech supervisionou ele próprio a destruição dos carros até então construídos. Só que ‘alguém’ (Gumpert?) se ‘esqueceu’ de um protótipo perdido. Está hoje em dia no Museu da Audi, em Ingolstadt. Esteve este fim de semana em Daun, onde realizou duas saídas para os troços do Eifel Rallye.

