A lista de inscritos do Azores Rallye: Poucos mas (muito) bons… | AutoSport

Já é conhecida a lista dos 26 concorrentes inscritos para a 57ª edição do Azores Rallye.

Tal como já se sabia, tendo em conta os nomes confirmados, esta é uma lista de excelência, pautada por uma grande qualidade e que deixa perspetivar uma grande animação desportiva no final da próxima semana nas estradas da ilha de São Miguel.

A lista da organização do Grupo Desportivo Comercial é encabeçada pelo nove vezes campeão mundial Sebastien Loeb, a fazer equipa com Laurene Godey num Skoda Fabia RS Rally2. Numa viatura idêntica e tendo como co-piloto Torstein Eriksen, Andreas Mikkelsen ostentará o número 2. O número 3 vai para o Skoda Fabia Rally2 Evo do açoriano Ricardo Moura, fazendo dupla com António Costa, vencedor desta prova em 2016.

Nas posições imediatas no rol hoje revelado surgem os checos Erik Cais/Petr Tesisnsky num Skoda Fabia RS Rally2, o campeão regional Luís Miguel Rego e Jorge Henriques no Skoda Fabia Rally2 Evo com as cores da Além Mar e ainda o norueguês Ole Christian Veiby, ainda sem navegador designado para o evento. Com o número 7 na sua viatura estarão os espanhóis Nil Solans e Marc Marti.

Com viaturas Rally2, vulgo R5, surgem igualmente inscritos Bruno Amaral/Sancho Eiró com Ford Fiesta R5, Ruben e Estevão Rodrigues na sua estreia com o Skoda Fabia Rally2 Evo, Pablo Diez/Axel Coronado em Skoda Fabia R5 e ainda Pedro e João Câmara no habitual Citroën C3 Rally2.