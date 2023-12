4 novos ralis e melhores prémios são novidades da TOYOTA GAZOO Racing Iberian Cup em 2024 | AutoSport

A TOYOTA GAZOO Racing Iberian Cup (TGR Iberian Cup) contará com novidades relevantes na próxima temporada, incidindo em grande parte no calendário revisto e atualizado, mas também nos prémios a atribuir aos pilotos.

A competição ibérica organizada pela Toyota Caetano Portugal, Toyota Espanha e MSI – Motor & Sport Institute conta de novo com quatro provas em Portugal e outras tantas em Espanha, com pisos de terra e de asfalto repartidos durante a temporada. Pela primeira vez, as provas em Espanha deste troféu monomarca acompanham o Super-Campeonato de Espanha de Ralis.

O ano desportivo começará no Rally Serras de Fafe (23 e 24 de fevereiro), rumando a TGR Iberian Cup, na primeira semana de abril, para Espanha, com a estreia do Rally Internacional Sierra Morena (6 e 7 abril), no calendário da competição, uma prova em asfalto. De seguida duas provas consecutivas em Portugal, com o Rally Terras D’Aboboreira (26 e 27 abril), que decorrerá em pisos de terra, e o Rally de Lisboa (6 e 8 junho) em asfalto.

Depois de terminada a primeira metade da época, o pelotão volta ao país vizinho para três provas consecutivas. Rally Rias Baixas (5 e 6 julho) e o Villa de Llanes (20 e 21 setembro) são duas provas em asfalto e inéditas no calendário do troféu, enquanto o Rally RACC Catalunha-Costa Dourada (19 e 20 outubro) voltará ao calendário, depois de ter estado ausente em 2023, ainda que desta vez em piso de terra.

A temporada de 2024 da TGR Iberian Cup termina em Portugal, com a última novidade do calendário, o Rally de Murça (17 e 18 novembro). Trata-se de uma prova que conta com um interesse particular: vai ter coeficiente 1,5. O que significa que tanto os pontos atribuídos no final do rali como os creditados aos vencedores das classificativas têm um valor especial, algo que pode deixar aberta a classificação geral do troféu até aos últimos quilómetros da competição.

A organização anunciou ainda, prémios melhores a atribuir no final da época. A principal novidade é que o vencedor do troféu terá a possibilidade de disputar um rali em 2025 aos comandos do Toyota GR Yaris Rally2 com que a Toyota competirá oficialmente em 2024, foi revelado em comunicado. Este prémio acresce aos 27.500 euros atribuídos em cada rali e aos 64.000 euros repartidos pelos três primeiros classificados da geral no final do ano. Além disso, o melhor piloto Júnior, com menos de 24 anos, o primeiro piloto Sénior, com mais de 54 anos, a melhor piloto feminina e o melhor navegador, uma novidade em 2024, receberão um cheque de 3.000 euros, prémio acumulável com as quantias anteriormente mencionadas.

Os pilotos que disputem as oito provas do calendário contarão com uma ajuda de 1.500 euros e os que tenham participado nas duas temporadas anteriores não pagarão inscrição em 2024.