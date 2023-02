3º Rally Resende-Douro Verde abre época de Ralis no Centro | AutoSport

Estão quase a arrancar as diversas competições de ralis em Portugal. A primeira prova é já a 24 e 25 de fevereiro com o Rali Vieira do Minho, prova do Campeonato Promo de Ralis, seguindo-se o 3º Rally Resende-Douro Verde, prova que abre a época de Ralis no Centro, com os Campeonato Start e Promo regionais.

A edição 2023 do Rally Resende – Douro Verde irá para a estrada nos próximos dias 4 e 5 de março. A prova organizada pelo Targa Clube, em parceria com o Município de Resende apresenta um figurino renovado, mais extenso e mais desafiante, cujos detalhes foram divulgados durante a apresentação que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Resende. Durante o ato, Garcez Trindade, presidente da Câmara Municipal de Resende destacou “as enormes expectativas que temos em relação a esta edição do rali. É um evento que, cada vez mais, assume muita importância para a promoção do concelho e para o nosso desenvolvimento económico. Faço votos de que corra tudo bem, sem incidentes e que a organização esteja à altura das expectativas das equipas e de todos quantos venha até Resende”. O edil não deixou de referir que “o Município faz votos de que, nas próximas edições, possamos ter esta prova noutra data, preferencialmente durante o mês de junho, época das cerejas de Resende, fazendo com que todos quantos nos visitam por causa do rali, juntassem o útil ao agradável, aumentando ainda mais a importância da prova na promoção de um dos nossos produtos mais importantes”.

Já Fernando Batista, presidente do Targa Clube afirmou que “esta 3ª edição é um passo fundamental na afirmação deste rali, enquanto prova aliciante para as equipas e enquanto instrumento de divulgação deste concelho e desta zona. O rali vai ser muito competitivo, com troços cronometrados muito interessantes, exigindo muita condução, assumindo-se como um rali de referência na zona Centro de Portugal”. O dirigente agradeceu “o apoio e a confiança do Município e dos clubes que connosco colaboram para levarmos a organização da prova a bom porto!”.

O Targa Clube propõe um figurino muito compacto e, como tal, desafiante para aquela que será a prova inaugural do recém criado Campeonato Promo Centro de Ralis, dando também arranque ao Campeonato Start Centro de Ralis, competição a que já pertenceu em 2022.

O dia de sábado terá a manhã e a tarde dedicadas às verificações técnicas e administrativas, bem como ao reconhecimento do rali, ficando reservado para a noite o primeiro embate competitivo do pelotão com a prova.