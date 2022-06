2ª edição do Rally de Lisboa: Sete colinas, sete municípios | AutoSport

Vai para a estrada no próximo fim de semana a 2ª edição do Rally de Lisboa, este ano a contar para várias competições FPAK, mantendo no entanto um cariz ‘Extra’, que lhe permite cerca de uma centena de concorrentes. Muitos, e bons…

Há muito que os ralis em Portugal anseiam por uma prova em Lisboa. Pois bem, depois de ter nascido em 2021, este ano, novo passo rumo a um futuro que se antevê interessante. Onde vai chegar, depende de muita coisa, mas para já a ‘coisa’ promete. Muito rapidamente a prova cresceu, de tal forma que Humberto Silva, Presidente do CPKA diz: “temos a noção que é o rali com mais futuro em Portugal, e não precisamos de entrar à ‘força’ no nacional para sobreviver. Crescer e melhorar sempre é o nosso foco”, disse. Estão inscritos mais de 100 concorrentes, de quatro nacionalidades, entre eles seis Porsche.

Como cabeças de cartaz teremos Bernardo Sousa (Citroën C3 Rally2) e Sami Pajari (Mitsubishi Lancer evo X), uma das maiores promessas para o futuro da modalidade, campeão Mundial Júnior WRC em 2021, com apenas 19 anos de idade, mas há muitos outros concorrentes ‘interessantes, por exemplo: Sérgio Brás (Peugeot 306 Maxi), António Cruz Monteiro (Peugeot 208 T16), Pedro Leal (Skoda Fabia R5), André Cabeças (Mitsubishi Mirage evo), Fernando Peres (Mitsubishi Lancer evo IX), Carlos Fernandes (Mitsubishi Lancer evo VI), Gil Antunes (Dacia Sandero R4) e Daniel Nunes (Ford Fiesta Rally3).

O percurso será muito semelhante a 2021, as classificativas são praticamente as mesmas com a exceção do troço de Alenquer que tem mais 8 km que o ano passado.

A prova terá cobertura televisiva em vários canais, sendo que o Parque de Assistência é muito diferente do ano passado, com uma zona de restauração que bem falta fez o ano passado.

Nos carros ‘zero’ vão estar ‘só’, Rui Madeira, Ricardo Teodósio e Nuno Tordo. Só Campeões!

Tal como sucedeu o ano passado, espectadores foi algo que não faltou no Rally de Lisboa, e este ano poderá tratar-se de uma versão ‘revista e aumentada’ a esse nível, pois sendo uma zona com tanto habitante, a probabilidade de haver muita gente no rali é enorme.

A base é novamente no Parque das Nações, assistência e Parque Fechado na Praça Sony, recinto de espetáculos, concertos, e agora também ralis.

Está tudo preparado para uma boa prova, que precisa de crescer, solidificar-se, limar arestas, porque a base de tudo, existe, e é muito forte. Vamos ver o que reserva o futuro à prova.

NOTA: Os mapas da prova e Onde Ver (Zonas Espetáculo serão publicados assim que possível)

HORÁRIO

Sábado, 18 de junho

Assistência A – Parque das Nações 14:33

PEC1 Arruda dos Vinhos 1 11.19 km 15:38

PEC2 Sobral de Monte Agraço 1 14.78 km 16:26

Assistência B – Parque das Nações 17:47

PEC3 Arruda dos Vinhos 2 11.19 km 19:10

PEC4 Sobral de Monte Agraço 14.78 km 19:58

PEC5 SSS Alta de Lisboa 2.50 km 21:26

Assistência C – Parque das Nações 21:46

Domingo, 19 de junho

Assistência D – Parque das Nações 09:33

PEC6 Alenquer 16.96 km 10:41

PEC7 Montejunto 10.20 km 11:39

PEC8 Vinhos de Lisboa 5.23 km 12:32

Assistência E – Parque das Nações 13:42

Lista de Inscritos