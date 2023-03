2ª edição da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup: prémios maiores, Yaris mais evoluído… | AutoSport

Com o Rali Serras de Fafe arranca também a 2ª edição da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, um troféu que este ano conta com um Toyota GR Yaris mais competitivo. A lista de inscritos é também bem mais significativa que há um ano nos Açores, mas quanto às equipas portuguesas, só estão para já previstas três.

A competição organizada pela Toyota Espanha, Toyota Caetano Portugal e Motor & Sport Institute (MSi) volta à estrada com um Toyota GR Yaris RZ Cup mais evoluído.

Em termos de inscritos na competição, para a primeira prova, assiste-se a uma duplicação do número face há um ano, sendo que a organização conta com concorrentes de cinco nacionalidades diferentes para esta época: Portugal, Espanha, França, Andorra e Bolívia.

Este ano a Toyota Gazoo Racing Iberian Cup verá aumentado o prémio monetário, foram feitas melhorias técnicas que tornarão o Toyota GR Yaris RZ Cup um pouco mais competitivo, e essencialmente resistente, havendo também um novo calendário

Uma das curiosidades desse calendário é o facto do Rally Princesa de Astúrias, no seu 60º aniversário ser uma prova mista, terra e asfalto.

Das oito rondas, quatro são em Espanha e outras tantas em Portugal. Depois de Fafe, as provas portuguesas serão o Rali Terras d’Aboboreira, Rally de Lisboa e Rallye Vidreiro – Centro de Portugal Marinha Grande.

No que aos aspetos técnicos diz respeito, para além dos novos sistemas de ventilação e arrefecimento do compartimento do motor e dos travões, há uma nova caixa de velocidades de dentes rectos e a novidade Pirelli como fornecedor exclusivo de pneus.

Está tudo a postos para mais um ano de Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, esperando-se para Fafe 15 equipas.

Calendário

Rally Serras de Fafe 10 a 12 de Março Terra

Rally da Auga 24 e 25 de Março Terra

Rali Terras d’Aboboreira 28 e 29 de Abril Terra

Rally Ciudad de Pozoblanco 19 e 20 de Maio Terra

Rally de Lisboa 16 a 18 de Junho Asfalto

Rallye Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo 8 e 9 de Setembro Terra/asfalto

Rallye Vidreiro – Centro de Portugal Marinha Grande 13 e 14 de Outubro Asfalto

Rallye La Nucía-Mediterráneo 3 e 4 de Novembro Asfalto

Lista de Inscritos

Jean-Michel Raoux/Antoine Paque Toyota Toyota Gr Yaris RS

Jonathan Rieu/Thomas Escartefigue Toyota Toyota Gr Yaris RZ

Alberto Monarri Azañedo/Alberto Chamorro Gámez Toyota Toyota Gr Yaris RZ

Isaac Vera Alberruche/Sergio Cerezo Martin Toyota Toyota Gr Yaris RZ

German Gomez Fortes Toyota Toyota Gr Yaris RZ

Jose Mateo/Carlos Mula Toyota Toyota Gr Yaris RZ

Sergi Francoli/Javier Blazquez Toyota Toyota Gr Yaris RZ

Pierre Lafay/Dominique Savignoni Toyota Toyota Gr Yaris RZ

Javier Villa García/Andrés Blanco Montes Toyota Toyota Gr Yaris RZ

Pedro Lago Vieira/Ricardo Faria Toyota Toyota Gr Yaris RZ

Daniel Berdomás/Brais Mirón Carnés Toyota Toyota Gr Yaris RZ

Albert Llovera Massana/Oscar Jose Lopez Saez Toyota Toyota Gr Yaris RZ

Miguel Campos/José Janela Toyota Toyota Gr Yaris RZ

Ricardo Costa/Rui Daniel Cruz Carvalho Vilaça Toyota Toyota Gr Yaris RZ

Bruno Bulacia/Axel Coronado Toyota Toyota Gr Yaris RZ