25ª edição do Rallye Monte-Carlo Historique: 284 equipas… | AutoSport

Para esta 25ª edição do Rallye Monte-Carlo Historique, arrancam para a prova 284 tripulações a partir de cinco percursos de concentração: Bad Homburg, Oslo, Londres, Turim e Reims. Cinco itinerários… para um destino comum: Monte-Carlo. Tal como sucedia no passado. E o percurso do rali continua a ser uma série de troços famosos, todos eles utilizadas ao longo dos anos no evento do Campeonato do Mundo de Ralis, quase sempre a prova inaugural da WRC.