20º aniversário do Rallylegend 2022: Chuva de estrelas… | AutoSport

Realiza-se este fim de semana, o AutoSport vai lá estar e este ano não falta presença portuguesa de luxo: Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva, aos comandos de um Subaru Impreza 555 da Prodrive, semelhante ao que guiaram em 1997 quando correram pela Subaru AllStars.

Como quase sempre a lista de concorrentes é incrível, este ano ainda mais devido à 20ª edição da prova bem como aos festejos do WRC50.



Muitos campeões mundiais, uma longa lista de grandes nomes do mundo dos ralis e de mais de vinte países, e uma impressionante variedade de carros de ralis históricos de alto nível: esta é mesmo a melhor maneira de celebrar o 10º aniversário do Rallyelegend.

Na verdade, precisámos de reler a lista de inscritos do Rallylegend mais do que uma vez para acreditar neste conjunto verdadeiramente incrível de nomes que está pronto para esta 20ª edição. Entre os 180 participantes que vão marcar presença no evento, estão campeões mundiais, grandes pilotos internacionais e grandes nomes, bem como uma ‘frota’ de carros que, mais do que nunca, são um museu em movimento, carros dos mais importantes e mais raros da história dos ralis.

Como sempre a prova realiza-se na República de San Marino, entre os dias 13-16 de outubro.

Os campeões mundiais de Ralis alinharão nas Legend Stars. Presentes estão nomes como Walter Rohrl e Christian Geistdorfer juntamente com Markku Alen e Ilkka Kivimaki, com dois Lancia 037 Martini, Miki Biasion (originalmente destinado a ter ao lado Tiziano Siviero, que recupera de um grave acidente de viação) corre num Lancia 037 Totip.

O Campeão do Mundo de Ralis em título, Kalle Rovanpera, estará ao volante de um Toyota Celica ST 185 pertencente a Jari-Matti Latvala, para um ‘derby’ familiar com o pai Harri Rovanpera, que conduz um Celica ST 205.

A lista continua com Jimmy McRae, pai do inesquecível Colin, emparelhado com Nicola Arena, com um dos muitos belos carros do grupo A Subaru Impreza 555; O sueco Per-Gunnar Andersson, que alguns talvez se lembrem como piloto da fábrica Suzuki SX4 WRC em 2008, depois de ter ganho dois títulos mundiais Junior em 2004 e 2007, e Norueguês Ole Christian Veiby, antigo piloto da Hyundai Motorsport no WRC2 em 2020 e 2021.

Os dois escandinavos conduzirão potentes carros Audi S1 RX de rallycross. Há também uma significativa presença italiana e de San Marino nas Legend Stars. Tonino Tognana e Massimo De Antoni participarão na primeira etapa com o grupo 2 Ascona 1. 9 SR e, na segunda etapa, com o Ferrari 308 GTB, ‘Tony’ Fassina, com o inesquecível Lancia Stratos Bianca da vitória de Sanremo de 1979, o outro Lancia Stratos de Mauro Sipsz e Monica Bregoli, Federico Ormezzano, com o seu Talbot Lotus, ‘Pedro’ conduz um Lancia Delta HF, o jovem piloto Alberto Battistolli, com o Lancia Delta Integrale que o pai Luigi conduziu com grande sucesso em ralis históricos europeus e italianos, e Angelo Pucci Grossi, no Lancia Delta vermelho do pai Pucci, um grande campeão de ralis que morreu demasiado cedo.

Depois há o entusiasta Paolo Diana, que está de volta com o Fiat 131, Paolo Valli, com o Lancia Delta S4, o raro e poderoso Grupo B de Marco Gramenzi, o esplêndido grupo B Ford RS 200 de Ezio Facchinello, o fantástico Audi S1 E2 Pikes Peak de Giorgio Mela, o raro Hyundai de Marcello Miotto, o Ford Focus WRC (ex-McRae) de Carlo Falcone, e a bela versão Lancia Stratos e Lancia 037 Safari de Filippo e Stefano Avandero.

Mas não é só, senão veja a lista: Jari-Matti Latvala, leva o seu Toyota Celica St 165. Gustavo Trelles e Jorge Del Buono correm num Subaru Legacy, como já referimos, Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva, correm com o Subaru Impreza, tal como ‘Lucky’ Battistolli e Fabrizia Pons e ainda ‘Zippo’ Zivian, todos com Subaru Impreza de Grupo A.

Há muitos mais, nomes desconhecidos, mas carros que dizem muito aos adeptos, BMW M3, Porsche 911 RS, Ford Escort MkII, Ford Escort RS, Luca Pedersoli (Citroen DS3 WRC), Ford Fiesta WRC, Citroen C3 R5, entre muitos outros.

O líder de sucesso da Fiat, Lancia e Ferrari F1, Cesare Fiorio estará entre os convidados especiais que participam em eventos na Vila do Rallylegend, juntamente com Malcolm Wilson, diretor-geral da equipa M-Sport no WRC.

A família do inesquecível Colin Mc Rae também estará presente, envolvida no projecto Best Impreza com o pai Jimmy, a mãe Margaret, o irmão Stuart e a filha Hollie, que também participará em eventos na ‘Aldeia’, acompanhada pela sua mãe Alison.

Enorme número de entusiastas de toda a Europa e não só preparam-se para viajar para a República de San Marino, para o Rallylegend…