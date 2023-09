1ª vitória do Lancia Stratos foi há 50 anos | AutoSport

O Lancia Stratos, um dos carros de rali mais bem sucedidos de todos os tempos, celebra hoje 50 anos desde a sua primeira vitória internacional. Foi no Tour de France Automobile de 1973.

Para assinalar a ocasião, o Circuito de Remparts d’Angoulême, em França, organizou um evento de celebração com muitos convidados, incluindo o antigo piloto Bernard Darniche, que venceu dois Campeonatos Europeus de Ralis ao volante do Lancia Stratos: “A Lancia celebra hoje os 50 anos da primeira vitória do Lancia Stratos, definido pelo público como a “bête à gagner”. Juntamente com o 037 e o Delta, o Lancia Stratos tornou-se uma lenda no mundo dos ralis. Mas não só isso. O Lancia Stratos representa um dos automóveis mais emblemáticos da história da Lancia, um automóvel brutal e eficiente com elementos de design fundamentais que entraram no imaginário coletivo e nos guiaram na conceção dos futuros automóveis da Lancia: os faróis traseiros redondos, a forma aerodinâmica e o bloco de cores do interior”, afirmou Luca Napolitano, CEO da marca Lancia.

Há exatamente cinquenta anos, em 25 de setembro de 1973, o Lancia Stratos escreveu o primeiro capítulo do que viria a ser uma história memorável. Em 1973, entrou em competição, ainda entre os protótipos, e foi conduzido pela dupla Munari-Mannucci.

Em setembro do mesmo ano, obtém a sua primeira vitória internacional na Volta a França Automóvel. Um sucesso que se seguiu ao primeiro triunfo, alcançado em abril do mesmo ano no Rali Firestone, e que seria o precursor de uma viagem incrível.

O Lancia Stratos torna-se, de facto, um verdadeiro campeão de ralis, com uma vitória após a outra: o carro vence o Rali de Monte Carlo 3 vezes seguidas, o Campeonato do Mundo de Construtores 3 vezes, de 1974 a 1976, e novamente 3 vezes no Campeonato Europeu de Pilotos. Graças ao Stratos, Munari também ganhou a Taça dos Pilotos de Ralis da FIA em 77.

E, a partir da época de corridas de 1975, ostenta as cores branca e verde do patrocinador Alitalia com o logótipo tricolor da companhia aérea, duplicado e harmonizado em forma de cunha para criar uma das mais belas cores da história do desporto automóvel.

Para assinalar este aniversário, o Circuit de Remparts d’Angoulême organizou um evento especial na pista histórica da Nova Aquitânia, que acolhe automóveis antigos excepcionais, exposições e ralis, na presença de numerosos convidados, entre os quais o antigo piloto Bernard Darniche, que tem o seu nome indissociavelmente ligado ao Lancia Stratos, ao volante do qual venceu dois Campeonatos da Europa de Ralis e nada menos do que quatro das sete etapas que ganhou na sua carreira no Campeonato do Mundo de Ralis.

O Lancia Stratos é, sem dúvida, um automóvel “brutal e eficiente”, criado especificamente para vencer e capaz de quebrar o molde por ser tão diferente dos modelos da época. Inspirado no protótipo “Strato’s Zero” de 1970, a versão definitiva do Lancia Stratos foi apresentada no ano seguinte.

Tudo neste automóvel futurista em forma de cunha foi concebido para os ralis: a parte dianteira é acentuada e harmoniza-se com as cavas das rodas, enquanto o para-brisas inclinado incorpora o pilar dianteiro e continua nas janelas laterais.

O tejadilho cai verticalmente sobre o pequeno vidro traseiro, que é envolvido pelo grande capot. O capot e a bagageira, constituídos por duas conchas leves, incluem os respectivos guarda-lamas, com uma abertura larga para uma intervenção rápida durante a assistência à corrida. Na traseira, faróis redondos e uma asa agressiva, enquanto o motor é um V-six do Ferrari Dino 246.

Mas o Lancia Stratos é também revolucionário no seu interior, completamente centrado no condutor e concebido para resultados e emoção: dois bancos secos e apenas dois compartimentos para capacetes de corrida, também um elemento distintivo da versão de estrada. O chamado “color blocking” do interior cria jogos contínuos de contrastes para um ecletismo totalmente Lancia, através da utilização das cores primárias, azul, vermelho e amarelo.

Foi precisamente este fascínio de “rutura” em relação à época que consagrou o modelo como um ícone histórico também de um outro ponto de vista: o do design. Elementos como os faróis traseiros redondos, a asa aerodinâmica e a combinação eclética de cores primárias no interior fazem do Lancia Stratos um modelo com um design futurista e ainda contemporâneo. Não é por acaso que é um dos nove automóveis históricos da marca que inspiraram a Lancia a criar modelos futuros.

O equilíbrio perfeito entre as formas geométricas primárias e o máximo desempenho, caraterístico dos históricos automóveis Stratos, 037 e Delta da Lancia, é um dos elementos essenciais que foram preservados e revisitados na conceção dos futuros automóveis da Lancia. Um diálogo contínuo entre o passado e o futuro já pode ser encontrado no Lancia Pu+Ra HPE, o manifesto da marca para os próximos 10 anos, um concept car 100% elétrico que incorpora a visão da marca em termos de design, sensação de casa interior, sustentabilidade, eletrificação e tecnologia sem esforço. O Lancia Concept apresenta os icónicos faróis redondos na traseira, uma clara referência à alma mais brutal e radical da marca e ao lendário Lancia Stratos.

FOTOS Agence Austral e Arquivo AutoSport