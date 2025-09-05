12º Rallye Viseu Dão Lafões acolhe 2ª prova do Clio Trophy Portugal

João Rodrigues defende liderança no 12.º Rallye Constálica Viseu Dão Lafões

O Clio Trophy Portugal prepara-se para a segunda batalha da temporada. Entre sexta-feira e domingo, o 12.º Rallye Constálica Viseu Dão Lafões será palco de mais um capítulo da competição promovida pela Renault Portugal, numa prova que promete reacender as emoções após a abertura vitoriosa de João Rodrigues em Castelo Branco.

A região de Viseu volta a receber a armada dos Clio Rally5 – modelo que mantém o impressionante registo de zero desistências por problemas técnicos – numa prova que testará a consistência do atual líder e as ambições dos seus perseguidores.

Rodrigues procura manter supremacia

João Rodrigues chega a Viseu aureolado pelo triunfo categórico na prova inaugural, onde, ao lado de Bruno Carvalho, apenas não foi o mais rápido numa classificativa. A dupla estabeleceu desde cedo a fasquia competitiva e parte como favorita para manter a superioridade demonstrada em terras beirãs.

A pressão sobre o líder aumenta pela qualidade da oposição que se desenha, com vários pilotos determinados em quebrar a hegemonia revelada na abertura do calendário.

Pereira Jr. regressa em busca da repetição

Pedro Pereira Jr. representa a principal ameaça às pretensões de Rodrigues. O jovem piloto da Mealhada conquistou a vitória na edição de 2024 desta mesma prova e regressa decidido a repetir o feito, desta vez com Helena Maia na função de navegadora.

A experiência vitoriosa em terras viseenses pode constituir um trunfo determinante para o jovem piloto, que conhece na perfeição as especificidades das classificativas locais.

Caetano quer entrar na luta pela vitória

Luís Caetano, que assegurou um valioso segundo lugar na prova de estreia ao lado de David Monteiro, apresenta-se como o terceiro elemento da equação pela vitória. A dupla demonstrou regularidade e velocidade suficientes para incomodar os favoritos, transformando a luta pelo triunfo numa batalha a três frentes.

Jovens talentos procuram confirmação

As irmãs Filipa e Mariana Tintim chegam a Viseu determinadas em confirmar as boas indicações reveladas em Castelo Branco. A dupla feminina pretende consolidar a evolução demonstrada e estabelecer-se definitivamente entre os candidatos aos lugares cimeiros.

Carlos Marreiros Jr., navegado por Ricardo Barreto, representa outro dos jovens valores algarvios em ascensão. Penalizado na primeira prova devido a um despiste, o piloto procura demonstrar o verdadeiro potencial numa prova sem contratempos.

Azares de Castelo Branco ficam para trás

Tiago Pereira e Fernando Pereira também integram o lote de concorrentes que procuram virar a página dos azares da prova inaugural. A dupla perdeu hipóteses de lutar por posições de destaque devido a contrariedades e chega a Viseu motivada para demonstrar as suas reais capacidades.

Programa competitivo intenso

A ação arranca sexta-feira, às 20h00, com a partida oficial na Feira de São Mateus, em Viseu. O programa estende-se pelos concelhos de Viseu, Vouzela, Castro Daire e Oliveira de Frades, oferecendo um verdadeiro teste à versatilidade dos concorrentes.

O sábado e domingo reservam as icónicas classificativas de Moledo, Farminhão/Torredeita, Ladário, Penoita e Senhora do Castelo, enquanto uma espetacular super-especial em Vouzela encerrará o dia competitivo de sábado, prometendo oferecer momentos de puro espetáculo aos adeptos da modalidade.