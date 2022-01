“Um desafio para os que vão, um sonho para os que ficam” | AutoSport

O Dakar é hoje em dia uma marca, e há muito se tornou muito mais do que o seu mentor, Thierry Sabine, sonhou. Pode parecer um contrassenso, mas a magia do Dakar nasceu precisamente de uma ‘visão’ de um homem que passou por uma aventura que quase lhe roubou a vida. Qual Síndrome de Estocolmo, a provação que passou, dias a fio no deserto, levaram Sabine a ganhar “simpatia e até mesmo sentimento de amor ou amizade perante o seu ‘agressor’”. Quando rumou a casa, maturou uma ideia, e quis por isso, encontrar uma forma onde muitos pudessem dar azo à sua coragem, desafiar o desconhecido e viver grandes aventuras, ao mesmo tempo que disfrutam da magnificência dos grandes espaços desérticos.

O mote desse desafio é “Um desafio para todos os que vão. Um sonho para todos os que ficam” e depressa Sabine colocou de pé a grande aventura. Hoje, deste começo, o Dakar apenas já tem o nome, e o que a prova tinha em amadorismo, que se foi perdendo ao longo do tempo e hoje em dia já não existe, ganhou em ganhou em mediatismo, espetáculo e negócio.

A par das 24 Horas de Le Mans, o Dakar é um evento que ganhou ‘vida própria’, e anualmente continua a suscitar o interesse de milhões em todo o mundo. Se as 24 Horas de Le Mans acabam por ser um evento mais restrito, devido às regras de acesso, o Dakar é invariavelmente alvo de inúmeros estreantes que todos os anos são atraídos pela magia do Dakar. E que magia é essa? Conhecer os próprios limites e superá-los constantemente.

Tudo começou há 43 anos

O calendário referia 26/12/1978, e foi esse o dia do arranque do Dakar, e dia em que Thierry Sabine viu cumprir-se o seu sonho, dando início a um percurso de uma história que está prestes a ganhar mais capítulos. Ciente do que os concorrentes iam passar, ainda na Praça do Trocadero, frente à emblemática Torre Eiffel, Sabine alertou-os para os riscos: “Podem morrer, e devem sabê-lo antes de partir”. Sabia bem do que falava! Nesse dia dava-se início ao que ainda hoje, muita gente define como Paris-Dakar, mesmo que isso apenas seja verdade em 18 das 37 edições. Para a história, Cyril Neveu, de apenas 21 anos, sagra-se vencedor da primeira edição do Paris-Dakar, sendo um dos 69 aventureiros a completar o percurso de dez mil quilómetros, entre os 170 que se apresentaram à partida.

Não demorou muito que o sucesso do Dakar fosse uma realidade, e depressa os organizadores tiveram que intervir, incluindo novas categorias, separando-as com classificações independentes para motos, carros e camiões.

Neste contexto, o que começou por ser uma prova essencialmente amadora, rapidamente foi notada pelos construtores, que viram no Paris-Dakar um desafio para as suas máquinas, e também uma forma excelente de promover as suas máquinas. Um carro, moto ou camião que sobrevivesse com sucesso ao Dakar, certamente seria indicado para as maratonas do dia a dia. Yamaha, Honda, Toyota, Volkswagen, Renault, Lada e BMW deram a ‘cara’ logo nos primeiros tempos e com o passar dos anos, muitas mais se juntaram. Três anos depois da sua edição inaugural, os portugueses fazem-se representar na prova, num projeto liderado por José Megre e que teve por base os jipes na União Metalo Mecânica (UMM).

À medida que a prova ganhava elan, Thierry Sabine foi-lhe adicionando desafios, e o deserto do Ténéré depressa entrou na rota da prova.

Como seria de esperar, as dificuldades dos percursos tornaram-se diretamente proporcionais aos problemas que causavam, e por exemplo em 1982, uma tempestade de areia levou a que 40 pilotos tenham estado perdidos durante quatro dias. Foi com situações destes que se foi criando a lenda do Dakar, Sabine quis dar ainda mais dimensão ao evento, que em 1984, quebrou fronteiras com a inclusão da Guiné, Serra Leoa e Mauritânia.

Dois anos depois, nas mesmas areias que em 1977 quase lhe tinham tirado a vida, o pai do Paris-Dakar, Thierry Sabine, o cantor francês Daniel Balavoine, a jornalista Nathaly Odent, o piloto do helicóptero François Xavier-Bagnoud e o técnico de rádio Jean-Paul Le Fur perderam a vida num acidente de helicóptero, a meio de uma tempestade de areia.

O impacto do sucedido foi forte, mas o Dakar já tinha ganho uma enorme dimensão e por exemplo, em 1988, bateram-se todos os recordes, com o número de participantes a superar os 600. Pelo meio, mortes, polémicas, como por exemplo o roubo do Peugeot 405 T16 de Ari Vatanen, em 1989. Curiosamente, a Peugeot era na altura o único construtor que contava por vitórias o número de presenças na partida (de 1987 a 1990). Hoje, como se sabe, isso já não é verdade!

Em 1994, Gilbert Sabine, pai de Thierry, que ficara no comando da prova após a sua morte, retira-se, dando lugar ao grupo Amaury Sport Organisation, ASO. Em 1995, a prova tem pela primeira vez início em Granada e Hubert Auriol torna-se o novo director do Dakar, ele que já se tinha tornado no primeiro piloto a vencer o Dakar nas Motos e nos Autos.

A edição de 2001 marcou a primeira e única vitória de sempre de uma mulher, com Jutta Kleinschmidt a impor o seu Mitsubishi Pajero. Nas motos, o título foi para o piloto italiano Fabrizio Meoni, o primeiro de uma longa série para a austríaca KTM, que até hoje, não permitiu veleidades às suas adversárias.

Portugal entra na rota do Dakar em 2006, tornando-se no 24º país ser descoberto pela caravana do Dakar, num vínculo que se estenderia até 2009, mas que foi interrompido em 2008. Devido a ameaças terroristas, a organização anulou o Dakar, que não saiu da Praça do Império, em Lisboa, para desespero das centenas de concorrentes. Com um oceano pelo meio, o Dakar rumou à América do Sul, e o sucesso foi grande. Na partida de Buenos Aires estiveram cerca de 600.000 e no final a Volkswagen fez história ao levar ao triunfo uma primeira motorização Diesel, com o Race Touareg TDI.

Daí para cá passou-se de um domínio VW, entre 2009 a 2011 e depois para outro da MINI, que se iniciou em 2012 e ainda dura. O ano de 2010 ficou marcado pela mais curta diferença de sempre entre primeiro e segundo, Sainz e Attiyah, 2m12s ao cabo de 9.030 Km. A Mitsubishi, que obtivera sete vitórias consecutivas entre 2001 e 2007, termiou a sua ‘aventura’ oficial no Dakar com os abandonos prematuros de Hiroshi Masuoka, Luc Alphand e Stéphane Peterhansel.

Poucas semanas depois a marca dos três diamantes deixou o TT. A prova sul-americana fica também marcada pelos grandes resultados dos motards lusos, com Hélder Rodrigues a ir ao pódio em 2011 e 2012, e Ruben Faria (2013) e Paulo Gonçalves (2015) a assegurarem os melhores resultados de sempre de pilotos lusos no Dakar. Melhores estes resultados significa vencer, algo que nunca esteve tão perto de suceder.

Este será o oitavo ano na América do Sul, já há quem clame por uma nova mudança de ares, já que se diz que o interesse pela prova está a diminuir na Europa, fruto de percursos menos espetaculares que em África, mas a verdade é que o Dakar sul-americano continua a ter bons motivos de interesse, este ano renovados com o regresso da Peugeot mais forte, já que depois do fiasco do ano passado, poucos duvidam que o gigante francês não tenha regressado ao Dakar por menos que repetir os feitos dos seus antecessores no final dos anos 80. JLA