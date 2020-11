Sabe quem é Willy T. Ribbs? O primeiro negro a testar um Fórmula 1

Lewis Hamilton foi o primeiro piloto negro da história da F1, mas não foi o primeiro a testar um carro de Grande Prémio. Esse desiderato alcançou-o o norte-americano Willy T. Ribbs, precisamente no Autódromo de Estoril, no final de 1985, ao volante dum Brabham-BMW. Foi a convite de Bernie Ecclestone, então diretor da Brabham, o norte-americano fez um teste com o Brabham BT54 no Autódromo do Estoril, em Portugal, em 5 de dezembro de 1985. Mas enquanto Ribbs nunca esteve, sequer, perto de assinar contrato com uma equipa de Fórmula 1, já Lewis Hamilton é o que se sabe hoje em dia…