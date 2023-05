A edição de 1984 do Rali de Portugal trouxe a resposta à ‘humilhação’ ocorrida seis anos antes. Desta vez, Mikkola superou Alen, enquanto Toivonen ‘brilhou’

Novo embate entre velhos rivais. Nunca depois da famosa noite de Sintra de 1978, Markku Alen e Hannu Mikkola chegaram à fase final de um Rali de Portugal na luta pelo triunfo. Isso aconteceu este ano, com Markku Alen a correr na Lancia e Hannu Mikkola na Audi, com os dois compatriotas a chegarem à última etapa separados por 43 segundos. Alen recuperou 33 segundos logo na primeira passagem pelos famosos 56,5 km e, a partir daí, foi uma guerra ao segundo, com Mikkola a aproveitar a maior tração do Audi para levar a melhor sobre o seu compatriota. Não foi exatamente no fim do rali mas tendo em conta a estrutura da prova tudo se decidia em Arganil. Aliás, essa mesma estrutura permitia que na fase de asfalto a Lancia ‘cilindrasse’ a Audi, mas quando os pisos mudavam, havia três etapas pela frente em que o poder de tração das quatro rodas motrizes do Audi fazia toda a diferença. Mas a edição de 84 teve ainda outros protagonistas: Henri Toivonen, que apesar de ainda se encontrar ligado à Porsche, se estreava também em Portugal ao volante do Lancia 037 Rally. Pilotou num ritmo diabólico, pulverizando os tempos dos troços de Sintra até se despistar na segunda passagem, maioria dos recordes (há um que é ex-aequo) ainda são dele e serão até um dia, pois Sintra acabou para os ralis durante muito tempo, mas já regressou a uma modalidade de onde nunca devia ter saído. Noutro Lancia 037, o português António Rodrigues, brilhou também naquelas estrada, conseguindo tempos entre os melhores.

A falta de preparação do carro para a fase de terra levou-o a abdicar de ir além da primeira etapa. Depois de várias excelentes exibições no Rally de Portugal, Jorge Ortigão, num Toyota Corolla, obteve finalmente o título de melhor português. Com este triunfo, Mikkola assegurou o seu terceiro triunfo em Portugal, e o segundo com a Audi.