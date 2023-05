Foi a primeira mulher (e até agora a única) a vencer quatro provas do Mundial de Ralis e uma delas, naturalmente, tinha de ser na melhor das suas provas, o Rali de Portugal…

A palavra Audi remete-nos imedia­tamente para a inesquecível época do Grupo B. No entanto, o primei­ro triunfo da marca de Ingolstadt aconteceu em 1982, numa altura em que o Grupo 4 representava o expoente máximo nas pro­vas de estrada. Neste ano, e perante a ameaça crescente que as noites de Sintra vinham re­presentando no que à segurança dizia respei­to, as classificativas de Lagoa Azul, Peninha e Sintra foram transferidas para a etapa inicial, disputadas de manhã e ao início de tarde, com uma tripla passagem pelos três troços.

Tirando partido da vantagem dos Audi Quattro nos pisos demolidores que marcavam o itinerário da pro­va, Michéle Mouton tornou-se na única mulher a vencer o Rali de Portugal, apesar de ter tido a vida mais facilitada após o despiste de Hannu Mikkola, ainda na segunda etapa, debaixo de um imenso nevoeiro no troço Relvas-Lousã.

Beneficiando também dos problemas dos pi­lotos da Opel, Walter Röhrl e Henri Toivonen, a piloto francesa terminou com treze minutos de vantagem sobre o Toyota Celica de Per Eklund. Desta forma, fez-se história, já que Mouton foi a única mulher a vencer provas do Mundial de Ralis, e uma delas foi em Portugal. As outras fo­ram o Sanremo, Acrópole e Brasil. Tal como no ano anterior, e a par de Toivonen, o espetáculo esteve a cargo de Jean Luc Thérier, que empol­gou o público com um Porsche 911 que andava maioritariamente de lado! Carlos Torres vol­tou a ser o melhor piloto nacional, terminando no quarto lugar, logo atrás do outro Quattro de Franz Wittman. Despois de ver a nomeação fu­gir para a Argentina em 1981, o rali recuperou o título de Melhor Rali do Mundo, embora a má colocação dos espectadores continuasse a ser um problema para a organização.