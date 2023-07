Era este precisamente o título de capa da edição nº 7 do AutoSport, que foi para as bancas a 13 de Outubro de 1977, uma quinta-feira, ao preço de dez (10) escudos. E, ao lado da foto que abaixo se reproduz, era dada a explicação para o mesmo. Rezava assim o texto, que apontava no final para a presença de José Vieira, «enviado especial do AutoSport», em Jarama: «Apesar de ter conseguido uma excelente dupla em Jarama, na décima prova do Europeu de Turismo, o ambiente na “box” do Luigi Racing não era dos mais animadores. De facto, a vitória (proibida) de Joosen/ Grano veio comprometer seriamente as pretensões dos seus companheiros de equipa Xhenceval/-Dieudonné na revalidação do título europeu de pilotos.»

E, a partir da página 7, lá estava a reportagem.O”lead” era, “de per si”, suficiente para se perceber o andamento da “bronca” que caiu sobre os comandados por Luigi Cimarosti. José Vieira não mostrou ter receio de avançar com uma opinião sobre o assunto, ao considerar que «Luigi é mais mecânico do que director desportivo e é ele que deve tomar decisões, apesar da presença de Hughes de Fierlandt, que faz o lugar de orientador na organização de boxes e em certos aspectos da corrida.» Por isso, «quando Grano desrespeitou a ordem de deixar passar Xhenceval só se pode admitir quando as situações não estão perfeitamente definidas e deixam lugar para interpretações dúbias.» O que, pelos vistos, não existiu em Jarama e, a duas provas do final do campeonato, a Luigi Racing ficou em dificuldades para garantir o título de pilotos.

A prova de Jarama teve 25 carros à partida – entre eles, um Seat 124-1800 partilhado por Domingos Sá Nogueira, em substituição do dono do carro, Guilherme Roldão, «que preferiu treinar a Volta ao Algarve» e os espanhóis Muñoz e Moreno. Na grelha estavam os imponentesBMW3.0 CSL Luigi e Imberti, mas também os BMW 2002 Alpina, bem como Alfa Romeo 2000 GTV e Alfasud Srpint, VW Scirocco, Chrysler e Seat diversos.

A prova começou debaixo de chuva e, tal como até então tinha sucedido, foi uma luta aberta entre os carros da Luigi e os da Alpina, com a vantagem a pender para os primeiros.