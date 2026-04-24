GP Turquia F1: 5 momentos que marcaram a histÃ³ria em Istambul Park

O regresso de Istambul Park ao calendÃ¡rio da FÃ³rmula 1 a partir de 2027 devolve ao campeonato um circuito com apenas nove ediÃ§Ãµes no seu historial, mas uma coleÃ§Ã£o de episÃ³dios que deixaram marca na memÃ³ria recente da modalidade. Entre duelos internos explosivos, decisÃµes de tÃ­tulo e corridas em condiÃ§Ãµes extremas, o Grande PrÃ©mio da Turquia construiu, em pouco tempo, um arquivo de momentos decisivos.

A pista turca entrou no calendÃ¡rio em 2005 e rapidamente ganhou reputaÃ§Ã£o pela exigÃªncia tÃ©cnica, em particular pela cÃ©lebre Curva 8. Ao longo das suas vÃ¡rias passagens pela FÃ³rmula 1, Istambul Park acolheu vitÃ³rias de nomes como Felipe Massa, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Valtteri Bottas, mas foram sobretudo os episÃ³dios de alta tensÃ£o competitiva que definiram o lugar do circuito na histÃ³ria moderna do campeonato.

Webber e Vettel â€˜incendiaramâ€™ 2010

Um dos episÃ³dios mais lembrados aconteceu em 2010, quando Mark Webber e Sebastian Vettel colidiram enquanto discutiam a lideranÃ§a da corrida e do campeonato. Os dois pilotos da Red Bull chegaram empatados em pontos a Istambul, mas o duelo terminou em contacto direto, com Vettel a abandonar e a abrir caminho Ã vitÃ³ria da McLaren.

O acidente tornou-se um sÃ­mbolo das tensÃµes internas na equipa austrÃ­aca e continua a dividir opiniÃµes quanto Ã s responsabilidades. Ainda assim, esse momento acabou por integrar uma temporada que Vettel encerraria com o primeiro dos seus quatro tÃ­tulos mundiais.

McLaren aproveitou o caos

A mesma corrida de 2010 nÃ£o ficou marcada apenas pelo choque na Red Bull. JÃ¡ depois desse incidente, Lewis Hamilton e Jenson Button envolveram-se numa luta intensa pela vitÃ³ria, mesmo apÃ³s instruÃ§Ãµes para gerirem combustÃ­vel. Button chegou a ultrapassar o companheiro, mas Hamilton recuperou a posiÃ§Ã£o e segurou o triunfo atÃ© Ã bandeira de xadrez. Esse episÃ³dio reforÃ§ou a dimensÃ£o imprevisÃ­vel de Istambul Park, num dia em que duas equipas viveram batalhas internas no topo da classificaÃ§Ã£o.

Alonso resistiu a Schumacher em 2006

Quatro anos antes, o circuito tinha servido de palco a outro duelo de referÃªncia. Em 2006, Fernando Alonso e Michael Schumacher discutiram a segunda posiÃ§Ã£o atÃ© aos metros finais, numa altura em que ambos lutavam pelo tÃ­tulo mundial.

Enquanto Felipe Massa seguia isolado para a vitÃ³ria, Alonso teve de resistir Ã pressÃ£o constante do alemÃ£o e segurou o segundo lugar por uma margem mÃ­nima na reta da meta. O momento tornou-se um dos finais mais apertados da histÃ³ria da prova turca.

Hamilton perdeu terreno em 2007 e fez histÃ³ria em 2020

Em 2007, Lewis Hamilton chegou Ã Turquia na lideranÃ§a do campeonato, mas um furo comprometeu-lhe a corrida e permitiu a Fernando Alonso reduzir diferenÃ§as na luta pelo tÃ­tulo. O britÃ¢nico ainda salvou pontos, mas a prova acabou por assumir peso no desfecho de uma das temporadas mais intensas da era moderna.

Treze anos mais tarde, Hamilton regressou a Istambul para um dos momentos mais emblemÃ¡ticos da sua carreira. Num Grande PrÃ©mio caÃ³tico e disputado Ã chuva, o piloto da Mercedes venceu partindo do sexto lugar e conquistou o seu sÃ©timo tÃ­tulo mundial, igualando o recorde de Michael Schumacher.

Bottas fechou o capÃ­tulo mais recente

A Ãºltima ediÃ§Ã£o do Grande PrÃ©mio da Turquia realizou-se em 2021 e terminou com vitÃ³ria de Valtteri Bottas, que converteu a pole position em triunfo para a Mercedes. Foi tambÃ©m a corrida mais recente da FÃ³rmula 1 em Istambul antes do novo acordo que devolverÃ¡ o circuito ao calendÃ¡rio entre 2027 e 2031.

Com o regresso jÃ¡ confirmado, a FÃ³rmula 1 reencontra assim um palco que, apesar da presenÃ§a intermitente no calendÃ¡rio, deixou uma pegada desproporcionalmente grande na histÃ³ria recente da categoria.

Fonte: F1.com