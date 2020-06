‘Estórias’ do Rali de Portugal (1994) A prova duma vida by Zé Carlos Macedo

Para os pilotos nacionais, o Rali de Portugal é muito mais do que uma prova mais longa. É a oportunidade, muitas vezes única, de se baterem com os melhores pilotos do mundo e comparar os respectivos andamentos. A esse propósito, José Carlos Macedo jamais esquecerá o Rali TAP de 1994. Com o pequeno Clio Williams, o piloto português juntou ao honroso sexto lugar da geral a vitória na categoria F2. Vinte anos passados, Macedo não hesita em considerar esse TAP como “a prova da minha vida, pelo facto de poder lutar com pilotos top do mundial de ralis, que viriam mais tarde a tornar-se campeões do mundo, como é o caso de Tommi Makinen.



Não foi uma prova isenta de episódios e destaco o problema que tivemos quando chegámos a Arganil para disputar a última etapa: no parque de assistências, a equipa detectou que o carter estava partido, pondo em causa a nossa continuidade em prova. Valeu-nos a equipa oficial da Toyota que cedeu uma cola especial que nos permitiu concluir o rali sem problema. Lembro-me de outra situação vivida à partida do troço Arganil, quando estava quase pronto para arrancar: vejo chegar um grupo de adeptos já bem bebidos e um deles sentar-se em cima do capot do carro com um garrafão de cinco litros a tirar fotografias! A chegada à Póvoa de Varzim é algo que me vai ficar na memória pois aquela multidão enorme não se cansava de me dar os parabéns e de gritar palavras de incentivo pois liderava a F2, estando à frente das equipas oficiais e bem classificado à geral…”