IMSA/24 h de Daytona: Filipe Albuquerque concluiu treinos de preparação

Este fim de semana em Daytona, decorreram os testes de preparação para as emblemáticas 24 de Daytona que vão ter lugar no próximo fim-de-semana de 25 e 26 de janeiro e que marcam a abertura da temporada do Campeonato Norte Americano de Resistência (IMSA).

Filipe Albuquerque e os seus companheiros de equipa na Wayne Taylor Racing, Ricky Taylor, Will Stevens e Brendon Hartley estiveram os últimos três dias a ajustar-se ao Cadillac V-Series.R que apresentou este fim de semana alguma evolução: “Este é sempre um teste muito importante para todas as equipas e para nós foi muito positivo. Aprendemos bastante sobre o carro e ajustámos alguns aspetos importantes face à evolução que foi feita no Cadiilac ao nível do software. Trabalhámos muito, mas ainda temos muito para trabalhar. Estamos a aprender o carro e ajustar-nos. É todo um processo que leva algum tempo, mas estamos otimistas”, começou por referir o piloto português.

Em termos de andamento, Filipe considera: “Não foi nada de especial. Mas acreditamos que a organização vai ter de ajustar os ‘balance of performance’ e estamos em crer que esse ajuste será benéfico para o nosso andamento. Mas até lá vamos ter de continuar a fazer o nosso trabalho e procurar otimizar ao máximo aquilo que temos até quinta-feira, quando regressarmos à pista”, concluiu.

Três dias intensos para a prova que está a poucos dias do seu arranque. Na próxima quinta-feira, máquinas e equipas voltam a entrar em pista para mais uma sessão de treinos e para a qualificação. Até lá Filipe centra atenções na preparação física, sempre muito exigente quando falamos de uma prova de 24h.

Filipe Albuquerque já venceu por três vezes as 24h de Daytona, a primeira em 2013 na categoria GT, depois em 2018 e em 2021 à geral.