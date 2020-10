MotoGP, 2020, Le Mans: Quartararo impõe-se, Oliveira 12º para 4ª fila da grelha

Nuns 30 segundos finais incríveis, primeiro Andrea Dovizioso, depois Crutchlow e logo a seguir Jack Miller ameaçaram fazer a pole, mas Quartararo respondeu com um 1:31.315, afirmando-se mais uma vez como o patrão em Le Mans

A qualificação final das MotoGP começou, felizmente com o sol a permanecer sobre o traçado de Le Mans depois das dificuldades de ontem, mais uma vez com Quartararo a liderar mas Bagnaia, vindo com muito ritmo da Q1, instalado em segundo, só para a seguir se retirar com uma avaria aparente na sua moto. Entretanto, Oliveira andava pelo 12º à espera da oportunidade de colocar uma volta rápida nas tabelas.

Nos primeiros lugares, a seguir a Quartararo e Bagnaia eram Morbidelli, Viñales, Petrucci e Rossi com Pol Espargaró a melhor KTM em sétimo.

Andrea Dovizioso começou a parecer muito rápido e chegou-se a pensar que iria saltar para a pole, mas ficou a escassas centésimas do tempo de Quartararo.

No entanto, logo a seguir, Crutchlow aparece também muito rápido em segundo a meio minuto do final, quando Jack Miller, igualmente ao ataque, foi mesmo para a pola a segundos do final, só para ser batido à bandeira pelo tempo incrível de Quartararo…