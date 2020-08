Não foi só a corrida de MotoGP que Miguel Oliveira ganhou…

As Motos são com os nossos colegas equipa do ‘lado’, www.motosport.com.pt mas as quatro rodas é connosco, e olhem que não nos esquecemos que a vitória – que para nós chegava e sobrava – não era o único prémio em jogo na Estíria. É que o fabricante alemão estreou dois novos carros no Grande Prémio BMW M da Estíria este fim-de-semana, os protótipos do BMW M4 Coupé, e o novo BMW M4 GT3, e esta é a primeira vez numa longa história de MotoGP, em que o vencedor da corrida foi também premiado com um BMW M4.