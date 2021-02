Incêndio destrói 80% do Autódromo Termas de Río Hondo, casa do MotoGP na Argentina

O Autódromo Termas de Río Hondo, na Argentina, foi consumido pelas chamas esta noite. Este circuito é a casa do Campeonato do Mundo de Velocidade (MotoGP) na Argentina.

Impactante video del incendio en el autódromo internacional de Las Termas de Río Hondo en Santiago del Estero pic.twitter.com/264rtBev1I — El Liberal (@elliberalweb) February 6, 2021

O incêndio deflagrou pelas 23h horas de sexta-feira (fuso horário de Buenos Aires) e acabou por devastar a maioria dos camarotes, a sala de imprensa e as áreas VIP do circuito. De acordo com a imprensa local ainda não se sabe o que causou o incêndio, sendo que não foram registados feridos ou vítimas mortais.

Dejaron todo los Bomberos de Santiago del Estero. Gracias muchachos. El autódromo de #TermasdeRioHondo volverá a su esplendor pronto con el mayor evento deportivo internacional que tiene Argentina. No tengo dudas. (Foto: Redes sociales) pic.twitter.com/MjSBr2bxba — Matias Sanchez (@matisanchez) February 6, 2021

Cerca de 80% da parte edificada do Autódromo foi consumida pelo fogo, com os bombeiros a lutar para evitar que as chamas chegassem ao museu. De acordo com a edição online do La Nacion, o incêndio terá começado na área do terraço



“80% da parte edificada do autódromo perdeu-se, foi consumida pelo fogo, estamos a tentar salvar o museu, mas isto é um desastre”, disse um dos bombeiros que combateu o incêndio ao jornal argentino.

Em 2020, a ronda da Argentina do MotoGP não foi realizada devido à pandemia da COVID-19, e em 2021 esta mesma ronda estava adiada. Se antes do incêndio a data era incerta, agora a ronda pode ser cancelada.