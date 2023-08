XX edição do Motorshow Porto de 5 a 8 de outubro: dois carros em simultâneo em pista… | AutoSport

É já daqui a pouco mais de um mês que a Exponor acolhe a edição comemorativa do 20.º aniversário do Motorshow Porto, que se desenrola paralelamente ao Autoclássico Porto.

Depois de um afastamento de cinco anos, a XRacing retoma em 2023 a parceria de sucesso mantida com a Eventos Motor desde 2004 até 2018, procurando garantir os padrões de exigência a que já habituou os aficionados do automobilismo.

São quatro dias de espetáculo e competição que incluirá dois carros em pista em simultâneo, contando com mais de 50 inscritos, entre eles, alguns dos mais conceituados pilotos portugueses.

A XRacing volta à organização do Motorshow Porto, um dos mais emblemáticos eventos do género realizados em Portugal, tendo como primeiro objetivo para esta edição comemorativa a renovação do conceito deste autêntico festival, pelo qual já passaram alguns dos maiores nomes do desporto motorizado nacional e internacional.

Para o efeito, o traçado surge já renovado nesta edição de 2023, voltando a ser instalado no exterior das instalações da Exponor, mas possibilitando que possam agora competir dois carros em simultâneo. As inscrições já estão abertas e encerram no próximo dia 25 de setembro, podendo ser feitas através do endereço de email [email protected].

Com um programa que se desenvolve de quinta-feira a domingo, a 20ª edição do Motorshow Porto incluirá, além do já tradicional Troféu Piloto Motorshow, diversas atividades em pista, das quais se destacam oMini Challenge, dedicado a celebrar os emblemáticos carros britânicos, uma espetacular competição de drift e o desfile dedicado à Harley-Davidson.

“É com muito agrado que retomamos a colaboração com a XRacing. Esteve connosco desde a origem do projeto e durante os primeiros 15 anos, pelo que conhecemos o nível de exigência do seu trabalho e sabemos que juntos vamos voltar a colocar o Motorshow Porto entre os principais eventos do género, lugar que é dele por direito perante este percurso de sucesso ao longo de 20 anos”, diz José Enrique Elvira, responsável da Eventos Motor.

Por seu turno, Pedro Ortigão, um dos responsáveis da XRacing, refere também que “é com grande satisfação que regressamos à organização do Motorshow Porto, cinco anos depois”, acrescentando: “É um evento que me diz muito, fruto do meu envolvimento entre 2004 e 2018, pelo que é com grande motivação que encaramos o desafio que nos é colocado pela Eventos Motor. O nosso objetivo é o de elevar o Motorshow Porto ao patamar de qualidade de outros eventos do mesmo género que entretanto surgiram. Temos consciência de que a tarefa é exigente e de que há muito trabalho a fazer, mas o projeto que temos traçado para os próximos anos é desafiante”.

Tudo preparado, assim, para o plano de evolução do Motorshow Porto nos próximos anos e para o regresso desta competição organizada pela XRacing para a Eventos Motor ao mais elevado patamar de qualidade. Quatro dias de emoções fortes, numa festa do desporto automóvel ao nível da exigência do conhecedor e aficionado público português.