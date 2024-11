Xavier Lázaro, ‘ouro português’ no FIA Motorsport Games: “Um dia quero ser tão bom como o Max Verstappen”

Aos 11 anos de idade, Xavier Lázaro fez soar os acordes da “Portuguesa” no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, ao conquistar a medalha de ouro, depois de um triunfo categórico na final de karting Sprint Mini dos FIA Motorsport Games. O miúdo natural da Várzea de Sintra fez história, sendo o primeiro português a vencer nos “Jogos Olímpicos” do desporto automóvel.

Lázaro, a nova jovem estrela do automobilismo português e talento emergente a nível internacional, teve um desempenho notável na jornada valenciana, começando por se destacar nas três qualificações. Foi primeiro em duas e quinto na outra, largando do terceiro lugar da grelha para uma final empolgante. Na parte final da corrida conquistou a liderança, para depois se destacar (2.03 segundos) do estónio BennetKorjus e do espanhol NuvolaMorales Mendes, rumo… ao lugar mais alto do pódio e à medalha de ouro.

O trajeto de Xavier Lázaro, já com antecedentes familiares na modalidade – o pai, Vasco Lázaro, e o avô foram pilotos – nos karts teve início em 2017, quando acabara de fazer 4 anos, na pista de Évora. Ladeado pelo progenitor, colheu as primeiras sensações da velocidade em circuito e ao segundo dia já rodou sozinho. Era apenas o começo de uma carreira que teve início, oficialmente, em 2018, na categorização Iniciação, numa prova do Campeonato de Portugal de Karting, no Bombarral. E acelerou rápido, porque aos 7 anos sagrou-se campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal.

Nestas últimas quatro épocas, a carreira do jovem Xavier Lázaro começou, em paralelo com a participação nas provas portuguesas, a derivar para Itália, entre testes e competições, com o objetivo expresso de evoluir e acumular experiência na categoria Mini.

E o resultado desse crescimento enquanto piloto ficou bem expresso nos FIA Motorsport Games, em Valência, quando dominou em absoluto a final de karting da sua categoria.

Quando o Xavier Lázaro regressou a casa, na primeira noite dormiu com a medalha de ouro?

“Não dormi com ela, mas ficou bem perto de mim, na mesa de cabeceira”.

– E depois, no dia seguinte, levou-a na mochila, para mostrá-la aos colegas de escola?

“Não, porque nem fui à escola, dado que tive de responder ao compromisso que tinha com um canal de TV!”

Antes da partida para Valência, já revelava uma grande autoconfiança, dizendo que ia conquistar uma medalha. Essa é uma das suas caraterísticas mais fortes como piloto?

“Sim, acredito sempre no meu valor e tento sempre dar o meu melhor. Sabia que tinha capacidade de lutar pela vitória e foi o que fiz!”

A experiência adquirida como resultado do número crescente de participação em provas além-fronteiras, tanto em 2023 como este ano, designadamente em Itália, foi crucial para vencer em Valência e conquistar a medalha de ouro?

“Esta vitória é apenas o resultado natural de muito trabalho e dedicação desde que comecei na modalidade. Toda a minha experiência é importante para alcançar bons resultados e é sempre muito difícil obtê-los no nível das corridas em que participo”.

Acredita que esta medalha de ouro poderá, a partir de agora, abrir-lhe novos horizontes, em termos de apoios e de carreira?

“Logicamente que me dá outra visibilidade, mas só depende de mim continuar a fazer o melhor que puder a nível de resultados. Os apoios são todos bem-vindos”.

Já tem programa desportivo definido para 2025? O que está previsto?

“Em 2025 irei competir de novo na categoria Mini. Farei todo o programa WSK e também o Campeonato de Itália. A partir de agosto iniciarei os testes na Categoria Júnior”.

Qual é o seu sonho como piloto ou, no futuro, até onde pretende chegar no desporto automóvel?

“O meu sonho como piloto é chegar à Fórmula 1”.

Há algum piloto, entre os atuais da Fórmula 1, com quem se identifique? E porquê?

“O meu piloto de eleição é o Max [Verstappen]. Tem uma capacidade de trabalho incrível e um talento enorme. Um dia quero ser tão bom como ele ou melhor”.