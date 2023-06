WRX, Montalegre: Johan Kristoffersson foi o mais forte do primeiro dia | AutoSport

O atual campeão do FIA World Rallycross, Johan Kristoffersson, começou a época de 2023 de melhor forma ao registar o tempo mais rápido da SuperPole no World RX de Portugal, no Circuito Internacional de Montalegre e terminando o dia na liderança da classificação após as duas primeiras Heat da jornada lusa do campeonato do Mundo.

Ao volante do seu Volkswagen RX1e da Kristoffersson Motorsport, o sueco estabeleceu um tempo inalcançável pelos seus adversários de 46,768s, batendo o seu companheiro de equipa Ole Christian Veiby, que ficou em segundo com uma desvantagem de 0,508s.

Depois de ser o mais rápido na sessão de SuperPole, apesar de reconhecer que não foi uma volta perfeita, o piloto sueco repetiu o desempenho na primeira Heat, que venceu por uma fração de três segundos, antes de fazer a dobradinha na segunda Heat para obter a pontuação máxima do dia.

Ole Christian Veiby fez com que a Volkswagen Dealerteam BAUHAUS chegasse ao topo da classificação, depois de uma corrida consistente num circuito onde, no ano passado, alcançou a liderança em ambos os dias. Niclas Grönholm – que se envolveu num duelo agradável para o público com a lenda Sébastien Loeb na primeira manga – é o terceiro pela equipa CE Dealer Team by Volvo Construction Equipment, lutando contra um erro na SuperPole para ficar mais perto de Kristoffersson na segunda manga.

Sébastien Loeb no Lancia Delta Evo-e RX

Timmy Hansen é o quarto classificado pela Hansen World RX Team, à frente de Loeb, que conquistou a primeira vitória do Lancia Delta Evo-e RX no World RX. Kevin Hansen ocupa o sexto lugar no segundo Peugeot 208 RX1e, com Klara Andersson em sétimo, no local do seu primeiro pódio na época passada, com a sueca a crescer bastante durante o dia e sublinhando o seu progresso o facto de ter ficado próxima de derrotar o nove vezes Campeão do Mundo de Ralis, Loeb, na segunda manga.

Gustav Bergstrom, da Volkswagen Dealerteam BAUHAUS, Timo Scheider (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) e Guerlain Chicherit, da Special One Racing, terminaram o dia em oitavo, nono e décimo, respetivamente.

As mangas do World RX, Euro RX1 e Euro RX3 continuam durante o fim de semana, com as meias-finais e as finais a terem lugar no domingo à tarde.

Fotos: Ricardo Soares/OMS Rallyphotos