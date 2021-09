WRX, Montalegre: Bilhetes já estão à venda | AutoSport

Estão já à venda os bilhetes para o World RX Portugal, prova portuguesa do Campeonato do Mundo FIA de Rallycross, que marca o regresso das estrelas da modalidade ao Circuito Internacional de Montalegre. Os bilhetes para o evento estão disponíveis em https://montalegre.bol.pt, com preços a partir de 25 euros.

A ronda de Montalegre disputa-se a 16 e 17 de outubro, tendo sido antecipada uma semana face à data original. Será possível ver na prova em território nacional, as máquinas da categoria rainha do Mundial, agora designada RX1 (os anteriores SuperCars), a partilharem o fim de semana com o Euro RX3 (antigos Super1600) e com as sempre animadas corridas de Kartcross e Kartcross Júnior, como provas de suporte.

O Circuito Internacional de Montalegre recebeu a primeira prova da história do Campeonato do Mundo FIA, em 2014, tendo sido um dos pontos altos do calendário até 2018. Vários pilotos, como os irmãos Kevin e Timmy Hansen (atual líder do Mundial), ou o tricampeão do Mundo, Johan Kristoffersson, já destacaram o regresso a Montalegre como um dos grandes atrativos do Campeonato do Mundo para este ano.

Recorde-se que o Mundial arrancou em Barcelona (Espanha), em julho, tendo já passado também por Höljes (Suécia) e Lohèac (França). No próximo fim de semana disputa-se a ronda na Letónia, em Riga.