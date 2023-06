WRX, Montalegre: Bernardo Sousa presente para “deixar a sementinha plantada” | AutoSport

Bernardo Sousa tem estado muito ocupado durante esta temporada. Além do Campeonato de Portugal de Ralis, competiu na Porsche Sprint Challenge Ibérica em Portimão e agora aceitou o convite do Circuito Internacional de Montalegre para ser o embaixador da prova lusa no World RX, o mundial de ralicross que se realiza este fim de semana.

“É uma estreia absoluta nas duas categorias [kartcross e ralicross]. Já tinha surgido uma oportunidade para fazer equipa com o Petter Solberg e na altura queria mudar de ares [deixar de competir nos ralis] e ou ia para os GT ou para o ralicross, acabou por não acontecer e continuei nos ralis. Demorou uns anos, mas cá estou”, disse o embaixador da prova portuguesa que marca o arranque do mundial de ralicross.

Juntando-se ao leque de luxo do WRX, Sousa garante estar muito “feliz pelo convite do município de Montalegre para ser o embaixador, participar na prova e estar com a Volvo para conduzir o elétrico – não é o carro com que competem no mundial, mas é muito idêntico – que dá para aprender e ganhar experiência”.

Conhecendo muitas pistas e troços de estrada de Portugal e no estrangeiro, faltava a Sousa estrear-se aos comandos de um carro no traçado do Circuito Internacional de Montalegre. “Uma pista muito bonita, que dá para sentir o que é o ralicross e dá para deixar a sementinha plantada”.

Quanto à condução do carro elétrico de ralicross, Bernardo Sousa salienta que “não tem a vibração do motor, o som do motor, o cheiro a gasolina”, faltando sempre alguma emoção que é dada aos pilotos e espectadores pelo “cantar do motor, que fideliza as pessoas” pelo desporto automóvel.

Foto: Micael Liberato