WRX, Montalegre: Bernardo Sousa é o embaixador oficial | AutoSport

Bernardo Sousa é o embaixador oficial da prova portuguesa do Campeonato do Mundo FIA de Rallycross (WRX), agendada para 3 e 4 de junho no Circuito Internacional de Montalegre.

Além de embaixador, o piloto madeirense vai pilotar o show car da Volvo CE durante o fim de semana da prova organizada pelo Município de Montalegre e o Clube Automóvel de Vila Real.

Na próxima sexta-feira (26 de maio) às 12h00, Bernardo Sousa estará no Cais de Gaia juntamente com as muitas estrelas que vão abrir temporada do WRX em Montalegre, como Sébastien Loeb, Johan Kristoffersson, Niclas Grönholm, Timmy Hansen, Kevin Hansen, Klara Andersson e Guerlain Chicherit, para a apresentação oficial da prova.

O Montalegre World RX of Portugal continua a reunir motivos de interesse para uma das melhores edições de sempre do WRX em solo nacional. Após ter divulgado a lista de inscritos para as provas do Mundial e Europeu FIA de Rallycross, Bernardo Sousa como embaixador oficial do evento – o campeão nacional de ralis de 2010, que recentemente subiu ao pódio da prova do CPR no Vodafone Rally de Portugal, com o Citroën C3 Rally2 da Sports & You – será uma das figuras de cartaz do fim de semana de 3 e 4 de junho em Montalegre, que abre o calendário do Campeonato do Mundo.

Um dos grandes destaques da presença de Bernardo Sousa é o lugar de piloto do show car da Volvo CE, uma função que no passado foi desempenhada pelo bicampeão do mundo de ralis, Marcus Grönholm. Trata-se de uma máquina semelhante às que competem na categoria-rainha do Mundial, com 500 kw (680 cv) de potência e tração integral, equipada com uma baquet no lado direito para co-drives e voltas de demonstração.

“Fiquei muito contente com este convite do Município de Montalegre, sobretudo porque sempre quis viver o ambiente da prova do Mundial de Rallycross, que já me disseram que é especial, e experimentar as sensações de um carro fabuloso como este”, afirmou Bernardo Sousa. “A organização está a fazer um excelente trabalho de promoção e eu vou contribuir com o que puder para aproximar cada vez mais os fãs do Rallycross do espetáculo deste desporto. Estamos, por exemplo, a preparar um passatempo para atribuir um co-drive comigo em Montalegre, por isso convido todos os que nos seguem a estarem na apresentação pública do evento, esta sexta-feira, no Cais de Gaia”, referiu o piloto madeirense.