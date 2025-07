WRC regressa ao Goodwood Festival of Speed

O WRC regressou esta semana ao Goodwood Festival of Speed, reunindo um conjunto de carros e pilotos de várias categorias para uma das mostras de verão mais icónicas do automobilismo.

Ao longo dos quatro dias, os carros do WRC enfrentarão a Forest Rally Stage de Goodwood, com a participação de estrelas atuais das fábricas e uma seleção de carros Rally1, Rally2 e históricos.

O GR Yaris Rally1 da Toyota Gazoo Racing será conduzido pelo bicampeão mundial Kalle Rovanperä e pelo atual líder da classificação Elfyn Evans na quinta e na sexta-feira. Takamoto Katsuta e o antigo piloto de fábrica Juho Hänninen assumirão o comando no fim de semana.

O diretor da equipa, Jari-Matti Latvala, também estará ao volante durante todo o evento, tanto no GR Yaris Rally2 como num clássico Celica GT-Four da era do Grupo A do WRC.

O i20 N Rally1 da Hyundai Motorsport será conduzido pelo atual campeão Thierry Neuville e pelo seu companheiro de equipa Ott Tänak durante os dois primeiros dias, antes de Dani Sordo e Martijn Wydaeghe – copiloto de Neuville – assumirem o comando no sábado e no domingo.

A M-Sport Ford é representada por Josh McErlean e Grégoire Munster, enquanto as estrelas em ascensão Max McRae e Tom Williams aparecerão em carros Rally2 da Citroën e Škoda, respetivamente.

Além de ver os carros em ação, os fãs terão a oportunidade de testar as suas próprias habilidades ao volante com os simuladores EA Sports WRC disponíveis para jogar no paddock do rali.

As passagens de demonstração começam às 09:00 todos os dias na Forest Rally Stage, com os carros do WRC a partilharem o palco com uma vasta gama de máquinas históricas de rali, incluindo lendas do Grupo B, Ford Escorts, Alpine A110s e muito mais.