WRX, Suécia: Kristoffersson regressa no dilúvio

“The King” está de volta às vitórias depois de um fim-de-semana muito desafiante no lendário “Magic Weekend” disputado no circuito sueco de Höljes.

Johan Kristoffersson garantiu a vitória em condições muito difíceis. Com o desafio constante da mudança dos níveis de aderência à medida que a chuva aparecia e se ia embora, um enorme dilúvio atingiu o circuito sueco quando os pilotos se preparavam para alinhar as suas viaturas na grelha de partida para a Final.

Apesar disso, Johan Kristoffersson manteve a calma e completou um fim de semana perfeito, tendo terminado todas as corridas em que competiu na frente da concorrência. Esta foi a 6ª vitória do Heptacampeão Mundial de Ralicross no famoso circuito sueco e certamente será lembrada por muito tempo pela extraordinária exibição em condições de pista tão complicadas.

Depois de vencer a ronda inaugural em Lousada, Niclas Grönholm, com o PWR da CE Dealer Team, apresentou-se uma vez mais a um grande nível. Apesar de não conseguir chegar ao ritmo do #1, o finlandês foi muito regular durante todo o fim de semana, nunca caindo fora das três primeiras posições durante as suas mangas de qualificação. Na Final, Gronholm conseguiu um forte arranque para ficar em segundo lugar e, apesar de vários grandes momentos em que parecia que ele iria perder o controlo do seu PWR, conseguiu manter-se sempre em pista e manter o pelotão perseguidor atrás de si para levar para casa um bom segundo lugar.

Quanto aos manos Hansen, este foi um fim-de-semana de altos e baixos. Ambos optaram por efetuar a Joker-lap logo na volta inicial, com Juha Rytkönen, que se mostrou à vontade nestas condições de piso molhado. Os três pilotos tiveram uma luta intensa, com Timmy Hansen a conseguir emergir na frente para fechar o pódio. Por outro lado, prova aziaga para Kevin Hansen que foi forçado a abandonar com uma perda de potência no seu Peugeot 208.

Agora há apenas um fim de semana de folga antes do Mundial de Ralicross rumar a Nyirád, na Hungria, para a ronda 3 do Campeonato. O finlandês Niclas Grönholm mantém a sua posição no topo da classificação do campeonato, com Kristoffersson a saltar para segundo, à frente de Timmy Hansen.

World RX Suécia – Final

• 1. Johan KRISTOFFERSSON (SWE) – Volkswagen Polo RX1e – 6 voltas em 5m59.356s

• 2. Niclas GRÖNHOLM (FIN) – PWR RX1e – + 5.454s

• 3. Timmy HANSEN (SWE) – Peugeot 208 RX1e +12.168s

• 4. Juha RYTKONEN (FIN) – Hyundai i20 N RX +17.321s

• 5. PatrickO’DONOVAN (IRL) – Peugeot 208 WRX +37.905s

• DNF. Kevin HANSEN (SWE) – Peugeot 208 RX1e +1 volta

Volta mais rápida: Niclas Gronholm (PWR) – 57.976s

Vídeo World RX Suécia – Final

Texto Duarte Mesquita/Foto: KMS