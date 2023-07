WRX: Special ONE Racing não corre mais este ano | AutoSport

Depois do incêndio em Lydden Hill que fez arder completamente os dois Lancia Delta Evo-e RX e um camião, a equipa Special ONE Racing não tem outra solução que não abdicar da competição para o resto do ano.

Na sexta-feira, o mundo do rallycross lamentou o incêndio que deflagrou na estrutura da Special ONE Racing. O carro número 9 de Sébastian Loeb incendiou-se e o fogo alastrou rapidamente para o carro de Guerlain Chicherit e para o camião da equipa. Os bombeiros chegaram de forma pronta ao local, mas não conseguiram apagar o fogo. Graças a uma evacuação rápida e ao profissionalismo da equipa Special ONE Racing, não houve feridos.

Chicherit ficou impressionado com a sua equipa: “Ver os nossos carros a desfazerem-se em fumo foi um momento particularmente doloroso para mim e para toda a equipa, que investiu tanto amor e energia neste programa durante meses. Para além das perdas materiais, gostaria de salientar que não houve feridos entre o pessoal, que foi muito profissional. Gostaria de exprimir a minha admiração e orgulho em cada um dos membros da equipa por terem agido corretamente e com coragem desde o início até ao fim do incêndio.”

A FIA está agora a investigar os motivos do incidente, mas ainda não chegou a qualquer conclusão pelo que o evento do FIA World Rallycross Championship foi cancelado em Lydden Hill, aguardando alguma explicação para o sucedido.

É um golpe para o WRX, pois os Lancia passaram a ser um dos grandes pontos de interesse da competição. Além disso, o plantel fica reduzido a oito carros. Um momento duro, especialmente para a equipa afetada cujo investimento se desfez em fumo, num dos projetos mais interessantes dos últimos tempos.