WRX Portugal: João Ribeiro pode ser campeão da Europa de Ralicross RX3

O sueco Kevin Hansen (Hansen WRX Team), o finlandês Niclas Grönholm (CE Dealer Team), a sueca Klara Andersson (CE Dealer Team) e o português João Ribeiro foram algumas das estrelas do Ralicross que marcaram presença na apresentação oficial da prova portuguesa, no Cais de Gaia, que contou também com membros da imprensa e responsáveis do Município de Montalegre, Clube Automóvel de Vila Real e FPAK.

Um total de 52 pilotos disputam, este fim de semana, a quarta e penúltima prova do Campeonato do Mundo FIA de Ralicross, em paralelo com a derradeira jornada dos Campeonatos da Europa FIA de Ralicross das categorias RX1 (Supercars), RX3 (S1600) e RX2e.

Hansen, Grönholm e Andersson foram unânimes ao considerar a pista de Montalegre uma das mais espetaculares do calendário mundial, acrescentando que esperam bastante equilíbrio entre os carros a gasolina – de regresso ao Mundial este ano – e os carros 100% elétricos, como é o caso do protótipo da CE Dealer Team que esteve no Cais de Gaia.

A aguardada “Batalha de Tecnologias” no Campeonato do Mundo opõe os potentes carros a gasolina e as máquinas 100% elétricas, ambos com mais de 600 cv, num duelo que tem sido favorável aos motores de combustão interna (4 vitórias contra 2 dos elétricos). O campeão do Mundo em título Johan Kristoffersson (KMS Horse) chega a Montalegre na frente do campeonato, com 153 pontos, contra 114 pontos do seu companheiro de equipa Ole Christian Veiby e os 110 pontos de Kevin Hansen.

João Ribeiro fala sobre o fator ‘casa’

O World RX of Portugal terá um recorde de 13 pilotos portugueses, com João Ribeiro (Audi A1) na discussão pelo título do Euro RX3, depois da vitória na ronda anterior, na Bélgica. O piloto português está a apenas um ponto do líder do campeonato, o alemão Nils Volland (Audi A1).

“Tenho recebido um apoio fantástico ao longo das últimas semanas, que só posso agradecer. Agora é tempo de me focar e de pensar só na minha corrida e no meu adversário direto. Pode até nem ser preciso ganhar em Montalegre para ser campeão; basta ficar na frente dele. Vamos com toda a motivação até porque, naturalmente, esta é a prova mais especial do ano para mim. Mas temos de ser inteligentes ao longo de todo o fim de semana e dar o máximo na Final”, afirmou o ex-campeão nacional.

Os portugueses José Oliveira (Peugeot) e César Pereira (Ford Fiesta) vão competir no Europeu de RX1, enquanto André Sousa (Audi A1), Jorge Machado (Peugeot 208), Rogério Sousa (Ford Fiesta), Tiago Ferreira (Peugeot 208), António Sousa (Peugeot 208), Joaquim Machado (Audi A1), Leonel Sampaio (Skoda Fabia) e André Monteiro (Renault Twingo) vão alinhar no Europeu de RX3, ao lado de João Ribeiro. Na categoria RX2e, Portugal estará representado por Sérgio Dias e pelo jovem Gustavo Henriques.

Carros históricos, exposição de fotografias e homenagem aos pilotos nos 25 anos do Circuito Internacional de Montalegre

O próximo fim de semana também fica marcado pela comemoração dos 25 anos do Circuito Internacional de Montalegre. A organização do Município de Montalegre e do Clube Automóvel de Vila Real vai homenagear vários dos pilotos que estiveram na primeira prova oficial no circuito barrosão, em 1999.

Adicionalmente, estará patente no paddock uma exposição de fotografias históricas do Circuito e alguns carros emblemáticos que correram na pista de Montalegre ao longo deste quarto de século.

“Temos uma das melhores pistas do mundo, algo reconhecido pela FIA, pelo promotor do World RX e pelos pilotos. É, também por isso, apropriado celebrarmos 25 anos de história do Circuito com uma prova desta envergadura, que pode, inclusive, ser inesquecível para todos nós. Como logo na semana seguinte teremos mais uma Sexta 13 em Montalegre, vão ser dias de muita emoção e animação no nosso concelho”, afirmou Jorge Fidalgo, vereador do Desporto do Município de Montalegre.