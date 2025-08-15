WRX: Palco da final já foi anunciado

A FIA confirmou que a última ronda do Campeonato do Mundo de Rallycross de 2025 será disputada no circuito de Istanbul Park, na Turquia, nos dias 20 e 21 de setembro. Inicialmente prevista como penúltima prova da época, a data passa agora a marcar o encerramento do campeonato, com uma dupla jornada no mesmo fim de semana. Com esta alteração, o calendário desta temporada contará com um total de seis rondas.

Três provas já foram realizadas e a quarta acontece na próxima semana, no KymiRing, na Finlândia. Um mês depois, o duplo evento turco decidirá o título.

Segundo Emilia Abel, responsável da FIA, a solução foi definida em conjunto com equipas e fornecedores, assegurando um final de temporada emocionante e criando uma base sólida para o futuro da competição.

Na classificação, Johan Kristoffersson segue na liderança, mas com apenas sete pontos de vantagem sobre o finlandês Niclas Grönholm, prometendo um desfecho renhido.