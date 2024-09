WRX: os 25 anos do Circuito Internacional de Montalegre

Em junho de 1999 realizava-se a primeira prova oficial no Circuito Internacional de Montalegre, cuja construção terminou no ano anterior.

A prova, organizada pelo Motor Clube de Guimarães e pontuável para o Campeonato e Taça Nacional de Ralicross, marcou o início de uma nova era na modalidade em Portugal e não só, já que o circuito português afirmou-se, ao longo dos anos, como uma das melhores pistas de Ralicross do mundo.

Em 2007, Montalegre recebeu pela primeira vez uma prova do Campeonato da Europa FIA e, sete anos depois, foi escolhido pela FIA para receber a primeira prova de sempre de um Campeonato do Mundo de Ralicross, sempre com organização desportiva do Clube Automóvel de Vila Real.

Para assinalar os 25 anos do C.I.M., o Município de Montalegre e o C.A.V.R. vão homenagear vários dos pilotos dessa primeira prova oficial, que vão subir ao pódio da prova do Campeonato do Mundo este sábado, pelas 15h30.

Adicionalmente, estarão expostos no paddock alguns carros emblemáticos que marcaram um quarto de século de corridas em Montalegre, assim como uma exposição de fotografias da época.

Junte-se a nós num fim de semana muito especial.