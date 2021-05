WRX: Montalegre volta a receber o mundial FIA | AutoSport

Em tarde de boas notícias, a conferência de imprensa em que foi anunciado o acordo de renovação de contrato do WTCR também ficou marcada pelo anúncio do regresso do WRX a Montalegre.

Uma das provas mais elogiadas do calendário e que saiu da agenda do mundial nos últimos tempos de reinado do antigo promotor, regressa de forma merecida ao WRX. O trabalho desenvolvido pelo município de Montalegre, Clube Automóvel de Vila Real e restantes organismos ligados à prova, sempre muito elogiado, voltou a dar frutos e o que parecia ser um capítulo encerrado, volta agora para mais uma página de história.

Jorge Almeida, presidente do CAVR confirmou que o WRX está de regresso a Montalegre em Outubro e não deverá ser apenas para este ano, com forte probabilidade da pista portuguesa voltar a ser paragem habitual do campeonato no futuro: