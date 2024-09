WRX Montalegre: um dos melhores espetáculos ‘motorizados’

No alto das montanhas de Vila Real, no norte do país, a pitoresca e histórica pista de Montalegre, em Portugal, foi palco do primeiro evento do Campeonato do Mundo de Rallycross da FIA, em 2014, com o seu traçado ondulante e o clima imprevisível a combinarem-se para produzir muitas batalhas de cortar a respiração nos anos seguintes.

A pista de 945m está localizada a cerca de 1.000m acima do nível do mar, exigindo que os motores estejam bem afinados para lidar com a altitude. A partir de uma longa reta de partida/chegada, os pilotos travam a fundo na primeira curva – um apertado gancho à direita – antes de se desviarem um pouco da berma ao passarem pela chicane esquerda-direita que se segue.

Uma rápida curva à esquerda conduz depois a uma descida para a direita, à medida que a superfície passa do asfalto para a terra solta e arenosa que caracteriza Montalegre, antes de uma subida íngreme preceder outra curva à esquerda seguida de uma longa e rápida curva à direita. A secção final da volta é marcada por uma mudança de piso complicada e uma série de chicanas – convidando os pilotos a roçar as barreiras de ambos os lados, mas sem se aproximarem demasiado…

