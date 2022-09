WRX, Montalegre: Só deu Johan Kristoffersson até agora￼ | AutoSport

Começou a festa do WRX em Montalegre neste regresso do campeonato do mundo FIA de ralicross. A mítica pista portuguesa, que recebeu a primeira corrida da história do WRX, voltou a contar com as melhores máquinas do mundo da modalidade, agora 100% elétricas. Para já. só tem dado Johan Kristoffersson.

O piloto do Volkswagen RX1e manteve o mote das jornadas anteriores e dominou no treino livre, na Superpole (todos os pilotos completam uma única volta cronometrada que determina as posições da grelha para a Q1. No Europeu a grelha da Q1 é decidida por sorteio aleatório) e as duas Heats de qualificação. Ole Christian Veiby, em Volkswagen RX1e, ficou em segundo (+0:03.243) na Heat 1, seguido de Timmy Hansen, em Peugeot 208 RX1e. Na Heat 2, foi Timmy Hansen a ficar com o segundo tempo (+0:01.835) seguido de perto pelo seu irmão Kevin Hansen (Peugeot 208 RX1e).

Segue-se a corrida de progressão, corrida na qual o piloto mais bem classificado no Ranking Intermédio escolhe primeiro a sua posição na grelha, seguido pelo segundo, terceiro e assim por diante. Os 10 melhores pilotos classificados na corrida de Progressão avançam para duas Meias-finais, com 5 pilotos cada, e depois disso as meias finais e a final desta jornada dupla em Montalegre.

Em RX1, Jānis Baumanis (Peugeot 208) foi o mais rápido no TL1 e na Heat 1, sempre com Enzo Ide (Enzo IDE) e Anton Marklund (Hyundai i20) por perto. Na Heat 1, José Oliveira (Peugeot 208) foi oitavo e Mário Barbosa não terminou.

Em RX3, foi Damian Litwinowicz (Audi A1) a fazer o melhor tempo no TL1, mas na Heat 1 foi Kobe Pauwels (Audi A1) a fazer o melhor tempo, seguido de Jan Cerny, em Skoda Citigo (+0:02.967) e Litwinowicz em terceiro. João Ribeiro foi quarto, seguido de Nuno Araújo em quinto (ambos eu Audi A1). Seguiram-se Sérgio Dias em sétimo (Renault Twingo), Jorge Machado em oitavo (Citroën C2), Rogério Sousa (Ford Fiesta) em décimo. Leonel Sampaio (Škoda Fabia), Tiago Ferreira, Joaquim Machado e António Sousa, este trio em Peugeot 208, completaram a tabela.

Resultados AQUI

Fotos: Ricardo OMS