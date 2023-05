WRX, Montalegre, Sébastien Loeb: “É sempre um prazer correr em Portugal” | AutoSport

No fim de semana de 3 e 4 de junho, Montalegre vai ser o centro das atenções, com a vinda do mundial de Ralicross. Esperam-se bancadas cheias, como é habitual, para ver as máquinas do WRX.

Entram em prova quatro competições: o Campeonato do Mundo RX1e, com carros 100% elétricos de 500 kw de potência (quase 700 cv), quatro rodas motrizes e capazes de acelerar dos 0 aos 100 km/h em dois segundos; o Campeonato da Europa RX1, com os Supercars de motores a gasolina e mais de 600 cv; o Campeonato da Europa RX3, com os S1600 de duas rodas motrizes a gasolina; e uma prova de suporte de Kartcross, com quase duas dezenas de pilotos portugueses e espanhóis.

A categoria-rainha esteve representada em Gaia pelo francês Sébastien Loeb (Special One Racing), o finlandês Niclas Grönholm (CE Dealer Team) e a sueca Klara Andersson (CE Dealer Team). “É sempre um prazer correr em Portugal. Já estive aqui em diferentes campeonatos, dos ralis aos circuitos ao rallycross, e nota-se realmente a paixão do público português pelas corridas. Não sei exatamente como será a nossa performance neste regresso ao rallycross, mas gosto da pista de Montalegre, já corri lá três vezes, subi duas vezes ao pódio e quero dar um bom espetáculo aos fãs”, afirmou Sébastien Loeb, que regressa ao FIA World RX cinco anos depois da última participação. O lendário piloto francês estará ao volante de um dos Lancia Delta Evo-e, modelo que recupera o nome e as linhas de um dos mais famosos carros de ralis de sempre, o Lancia Delta Integrale.