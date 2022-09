WRX, Montalegre: Penalização de Kristoffersson dá vitória a Niclas Grönholm, títulos entregues em RX1 e RX3 | AutoSport

Foi em Montalegre que o domínio de Johan Kristoffersson (Volkswagen RX1e) terminou. O quatro vezes campeão do mundo cruzou a linha de meta em primeiro lugar, mas uma penalização atribuída após a corrida deu a vitória a Niclas Grönholm (PWR RX1e). Foi a segunda vitória de Grönholm em território nacional que teve como companhia no pódio de Klara Andersson (PWR RX1e), o seu primeiro pódio da piloto sueca. Ole Christian Veiby (Volkswagen RX1e) foi segundo classificado.

Parecia estar tudo encaminhado para mais uma vitória de Kristoffersson no WRX, mas desta vez os confrontos com os irmãos Hansen ditaram o decorrer do dia e no final quem lucrou foi Grönholm.

Kristoffersson foi o mais rápido nas Heat 1 e 2 e parecia que o caminho estava novamente aberto para um passeio do sueco, mas na ronda de progressão, Kevin Hansen (Peugeot 208 RX1e) mostrou os dentes do seu Peugeot e numa luta feroz em que o jovem Hansen levou a melhor sobre o líder. Na Semi-FInal 1 foi Grönholm a levar a melhor, depois de um toque em Kevin Hansen deixar o Peugeot imobilizado em pista, terminando com as esperanças do mais novo dos irmãos Hansen. Andersson foi segunda classificada e René Munnich (Seat Ibiza RX1e) completou o top 3, mas as esperanças de passar à final eram diminutas. Na semifinal 2, Kristoffersson venceu com Veiby e Timmy Hansen a completarem o top 3.

Tínhamos assim na final Kristoffersson, Veiby, Timmy Hansen, Grönholm e Andersson. O arranque foi intenso, com Hansen a levar a melhor e a instalar-se na frente da corrida, com a forte pressão de Kristoffersson. No começo da segunda volta, um toque entre os dois (Kristoffersson tentou passar Hansen por dentro da curva 1 e não evitou o toque) atirou Hansen para a caixa de gravilha, o que deitava por terra as aspirações do jovem piloto. Kristoffersson manteve-se na frente, com Grönholm a tentar chegar-se ao líder, com Veiby e Andersson em lutas acesas. Kristoffersson foi à Joker Lap mesmo na última volta e conseguiu manter-se à frente de Grönholm o que teoricamente lhe garantia a vitória. Mas uma decisão do colégio de comissário levou à atribuição de uma penalização, o que atirou Kristoffersson para o último lugar da final, com Grönholm a vencer.

Terminou assim o domínio de Kristoffersson, de forma inesperada e algo polémica. Ainda assim, lidera o campeonato com 91 pontos, contra 70 do seu colega Veiby e 66 de Timmy Hansen.

Kobe Pauwels campeão em RX3

João Ribeiro (Audi A1) não conseguiu manter as suas aspirações ao título de RX3. O piloto português foi quinto na final, depois de ter triunfado na semifinal 2 (onde também correram Nuno Araújo, Jorge Machado e António Sousa, sendo que na semifinal 1 tivemos a presença de Joaquim Machado). Kobe Pauwels (Audi A1) foi o vencedor e com três vitórias em quatro provas, sagrou-se já campeão sem precisar da última ronda para festejar. Pauwels levou a melhor sobre Damian Litwinowicz (Audi A1), com Nuno Araújo (Audi A1) a garantir a presença da bandeira portuguesa no pódio, numa excelente prestação do piloto luso, que no final do dia não escondeu a sua alegria e emoção pelo resultado conquistado.

Anton Marklund campeão em RX1

Também tivemos festa do título em RX1. Apesar de uma final atribulada, Anton Marklund (Hyundai i20) festejou o título em Montalegre, sendo obrigado a fazer uma corrida de recuperação. A final não teve presença lusa, pois quer Mário Barbosa (Citroen DS3), quer José Oliveira (Peugeot 208) ficaram pelas meias-finais, um resultado apesar de tudo positivo para ambos os pilotos. Na final, Marklund embrulhou-se na curva 1 em alguns toques, foi logo à Joker Lap e cometeu um erro que o fez perder muito tempo. Enzo Ide (Audi S1) assumiu a liderança que foi sendo questionada por Jānis Baumanis (Peugeot 208), que tinha de vencer para adiar as contas do título. Mas Ide agarrou firme o primeiro lugar e conseguiu a sua primeira vitória no RX1, o que ajudou Marklund, que ainda recuperou um lugar e terminou em quarto, o suficiente para festejar.

FOTO: Ricardo OMS