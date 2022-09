WRX Montalegre, Niclas Gronholm: “Ritmo razoável na final” | AutoSport

Niclas Gronholm acabou por ser o vencedor inesperado da segunda ronda de Montalegre, num fim de semana duplo por terras barrosãs. Gronholm apresentou um ritmo mais competitivo do que nas rondas anteriores, mas não contava com a vitória. A penalização de Kristoffersson elevou-o ao lugar mais alto do pódio, mas no final, Gronholm falou como se tivesse sido segundo, explicando também os motivos de tantos furos ao longo do fim de semana:

“Tive um ritmo razoável na final, algo que já vinha desde a corrida de progressão. Infelizmente não foi o suficiente na final. Na quarta volta, o Johan fez um último setor muito forte e ganhou seis décimos e não o consegui passar quando ele fez a Joker Lap. É um sentimento agridoce. Vencer assim não é o mesmo, mas a equipa e os parceiros estão felizes com o resultado, com ambos os carros no pódio. Tivemos muitas dificuldades nas quatro primeiras corridas, sem ritmo, hoje foi um pouco melhor e finalmente bons resultados. Os furos que tivemos ao longo do fim de semana tive de gerir da melhor forma, pois eram culpa minha, por puxar em demasia em certos lugares. Exagerei nos corretores e os pneus saltaram fora da jante, o que não aprendi na primeira vez que aconteceu”.