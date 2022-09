WRX Montalegre, Mário Barbosa: “Estamos muito contentes” | AutoSport

Mário Barbosa foi mais um piloto luso qu esteve a competir no Euro RX1. O piloto do Citroën DS3 terminou o fim de semana como oitavo classificado no Europeu da disciplina depois de muito tempo sem qualquer prova a nível internacional.

No final do Montalegre RX, Barbosa estava satisfeito com os resultados obtidos.

“A final era quando devíamos estar a começar. De facto foram 3 anos e meio parado, alguma falta de ritmo com este carro e com estes pilotos de topo, e com carros de topo como sabemos. Mas ficamos bastante agradados com a performance do carro, porque ainda conseguimos pô-lo a andar ao nível dos atuais. Estamos muito contentes”, explicou o piloto do Citroën.

A nível nacional, Barbosa luta por mais um título, mas enquanto admite que vai fazer o seu melhor para assegurar mais um troféu, avisa que não será uma tarefa fácil. “Não vai ser fácil. Temos o 2º e 3º classificados no campeonato muito próximos, vai ser uma luta bastante aguerrida, mas penso que vamos conseguir. Vamos fazer o melhor possível para que isso aconteça”, concluiu Mário Barbosa.