WRX, Montalegre: Johan Kristoffersson volta a vencer | AutoSport

Johan Kristoffersson (Volkswagen RX1e) dá não hipóteses e voltou a vencer na primeira final da jornada dupla de Montalegre. O piloto da Kristoffersson Motorsport teve um pequeno percalço na Ronda de Progressão, depois de ter dominado nos Treinos Livres e nas duas Heats de qualificação, mas acabou por vencer na meia final 2 e na final conquistou mais um triunfo.

A Ronda de Progressão foi madrasta para a Kristoffersson que viu um duplo furo comprometer as aspirações do piloto sueco, sendo obrigado a imobilizar o seu Volkswagen RX1e em pista. Quem levou a melhor foi Niclas Grönholm (PWR RX1e), o mais rápido, seguido de Kevin Hansen (Peugeot 208 RX1e) e Klara Andersson (PWR RX1e), isto na corrida 1. Na corrida 2 foi Timmy Hansen (Peugeot 208 RX1e) a levar a melhor sobre Gustav Bergström (Volkswagen RX1e), com René Münnich (Seat Ibiza RX1e) a ficar com o terceiro lugar.

Na Semi- Final 1 tínhamos então Ole Christian Veiby (Volkswagen RX1e) com um dia de altos e baixos. O incidente logo na Heat 1 comprometeu o resto do dia e a indefinição sobre a participação ou não do piloto norueguês foi uma constante, mas Veiby acabou por participar e vencer, seguido de Bergström (Volkswagen RX1e) e Andersson. Na Semi- Final 2 foi Kristoffersson a vencer, levando a melhor sobre Timmy Hansen e Kevin Hansen, ficando assim definido o alinhamento da final.

Kristoffersson, Veiby, os manos Hansen e Bergström eram os cinco pilotos que procuravam vencer a final. No entanto, a superioridade dos Volkswagen RX1e falou mais alto e Kristoffersson acabou por vencer, seguido do seu colega de equipa Veiby, com Timmy Hansen a completar o pódio.

Em RX1 depois de Jānis Baumanis (Peugeot 208) ter vencido a Heat 1, foi Enzo Ide (Audi S1) a levar a melhor sobre Anton Marklund (Hyundai i20). Mário Barbosa (Citroen DS3) foi sétimo e José Oliveira (Peugeot 208) oitavo.

Em RX3, Jan Cerny, em Skoda Citigo venceu a Heat 2, seguido de Damian Litwinowicz (Audi A1) e Kobe Pauwels (Audi A1). O melhor português foi João Ribeiro (Audi A1) que foi quarto, com Nuno Araújo (Audi A1) a ficar em sexto. Do sexto ao 13º apenas um lugar não foi preenchido pela armada portuguesa, presente em peso em Montalegre, com Jorge Machado (6º), Rogério Sousa (7º) e Joaquim Machado (9º) a conseguirem lugares no top 10.

Para amanhã, nos RX teremos nova ronda completa enquanto nos RX1 e RX3 prosseguem os trabalhos com mais uma heat, uma ronda de progressão, semifinais e final.

Resultados AQUI

Foto: Ricardo OMS