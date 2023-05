WRX, Montalegre: Iván Ares vai competir na prova de Kartcross | AutoSport

Iván Ares, o campeão de Espanha de Ralis de 2017, vai competir na prova de Kartcross do Montalegre World RX of Portugal, o evento do Campeonato do Mundo FIA de Rallycross, a 3 e 4 de junho.

Depois de já ter divulgado a lista de inscritos para as provas do Mundial e Europeu FIA de Rallycross e de ter confirmado o ex-campeão nacional de ralis Bernardo Sousa como embaixador oficial, o Montalegre World RX of Portugal assegurou Iván Ares para a prova de Kartcross no fim de semana de 3 e 4 de junho, no Circuito Internacional de Montalegre.

Natural da Galiza e campeão de Espanha de Ralis em 2017, Iván Ares é um dos mais populares pilotos espanhóis, além de um grande aficionado do kartcross, onde a sua equipa compete no Campeonato da Europa FIA de Autocross e nos campeonatos espanhol e galego. Ares conhece bem o Circuito Internacional de Montalegre e aceitou o convite do Município de Montalegre e do Clube Automóvel de Vila Real para disputar a prova de suporte, ao lado dos melhores pilotos portugueses.

“Gosto muito da pista de Montalegre e a prova do Mundial tem sempre um grande ambiente, com milhares de adeptos portugueses e espanhóis. O kartcross é outra das minhas paixões e espero desfrutar e dar espetáculo em Portugal”, afirmou Iván Ares, que também estará na apresentação oficial do FIA World RX em Ourense, no dia 31 de maio, ao lado de Sébastien Loeb, Johan Kristoffersson, Niclas Grönholm, Klara Andersson e dos irmãos Timmy e Kevin Hansen, entre outros.