WRX, Montalegre: Fim de semana quase perfeito para Johan Kristoffersson | AutoSport

Kristoffersson provou que é o grande favorito à vitória e que a concorrência ainda tem de trabalhar muito para chegar ao nível do tetracampeão mundial. Kristoffersson dominou o primeiro dia após a final, estava radiante com o resultado:

“Que dia, foi simplesmente inacreditável! Tanto o Ole Christian como eu tivemos que lutar para recuperar depois de termos tido azares, o que felizmente conseguimos fazer. Fiquei um pouco preocupado depois de ter os dois furos na corrida de progressão e isso estava na minha cabeça na Final, então tive de conduzir com muito cuidado para não arriscar outro furo. Estou muito feliz por ver o Ole Christian a terminar em segundo depois de um início de dia tão complicado, e por termos conseguido uma dobradinha em velocidade pura, com o com Gustav [Bergström] a conseguir chegar à Final novamente, foi simplesmente fantástico para a nossa equipa.”

No fim da segunda final do fim de semana, uma penalização tirou-lhe o quinto triunfo consecutivo em cinco provas, mas a vantagem nas contas do título mantém-se muito saudável:

“Foi uma grande Final. Esta pista tende a tornar a corrida imprevisível, para dizer o mínimo. Isso é tanto mais verdade quando a pista estava molhada antes da Final e isso tornou algumas secções mais complicadas. Tentei acompanhar o Timmy, mas ele errou na reta e eu simplesmente decidi tentar a sorte do lado de fora antes de entrar na trajetória do apex. Ele mudou a sua linha para tentar cobrir o meu ataque, mas não foi o suficiente para me impedir de recuperar a liderança.”