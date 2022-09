WRX, Montalegre: A mesma receita de Johan Kristoffersson | AutoSport

O segundo dia de competição em Montalegre está a ser muito semelhante ao primeiro, com Johan Kristoffersson (Volkswagen RX1e) sempre na frente. O piloto sueco apenas não conseguiu o melhor registo no Warm Up inicial da manhã. De resto, o #1 continua a dominar.

Niclas Grönholm (PWR RX1e) começou o dia bem, ficando no topo da tabela do Warm Up, mas na Super Pole, foi Kristoffersson a levar a melhor, ficando à frente de Ole Christian Veiby (Volkswagen RX1e), colega de equipa do líder e Grönholm. Na Heat 1, Kristoffersson voltou a destacar-se, ficando à frente de Timmy Hansen (Peugeot 208 RX1e) e Veiby na tabela. Na Heat 2, Kristoffersson voltou a ser o mais rápido, desta vez à frente de Kevin Hansen (Peugeot 208 RX1e) e Timmy Hansen.

Nas contas dos RX1, Anton Marklund (Hyundai i20) foi o mais rápido na Heat 3, seguido de Enzo Ide (Audi S1) e Sivert Svardal (Volkswagen Polo R), com Mário Barbosa (Citroen DS3) a ficar em sexto e José Oliveira (Peugeot 208) a não terminar a prova. Mas na ronda de progressão, Oliveira conseguiu um terceiro lugar na sua corrida, tal como Barbosa.

Nos RX3, Kobe Pauwels (Audi A1) venceu a Heat 3, com João Ribeiro (Audi A1) a ficar com o terceiro posto, logo seguido de Nuno Araújo (Audi A1), com Jorge Machado (6º), Sérgio Dias (7º), Joaquim Machado (8º) e Tiago Ferreira (9º) a completar o top 10. Nas rondas de progressão, João Ribeiro venceu a sua corrida e Nuno Araújo ficou em segundo na sua prova.

Durante a tarde teremos as meias-finais e as finais das três categorias.

Resultados AQUI

Foto: Ricardo OMS